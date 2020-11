Blutspende auch in Schulen des Landkreises Greiz möglich

Für einen kurzen Moment wurde es hektisch – als bei der Bekanntgabe der neuen Coronaverordnung Anfang November seitens des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport verkündet wurde, dass die Schulen den Zutritt Dritter unterbinden sollen. Denn das hätte auch bedeutet, dass Blutspenden in den Einrichtungen nicht mehr möglich gewesen wären, erklärt Nico Feldmann, Regionalleiter des DRK-Blutspendedienstes. „Wir bekamen eine Absage nach der anderen“, so Feldmann. „Doch nach einem Gespräch mit dem Bildungsminister Holter, wurde für den Blutspendedienst eine Ausnahme vereinbart. Das wurde dann auch auf der Internetseite des Ministeriums kommuniziert.“

Blutspenden auch in Schulen möglich

Auch im Landkreis Greiz gebe es ein Ausnahme für Blutspendedienste, wie uns die Presseabteilung auf Anfrage mitteilte. Kurz zuvor hatte Landrätin Martina Schweinsburg erklärt, dass der Landkreis Greiz für die Schulen in seiner Trägerschaft von seinem Hausrecht Gebrauch mache und bis auf Widerruf die Nutzung von schulischen Räumen, Freiflächen und Sportanlagen für Zwecke, die nicht unmittelbar im Zusammenhang mit der Vermittlung von allgemeinbildender und berufsbildender Bildung in Verbindung stehen, untersage. „Anfang November sah es nicht so aus, dass die Krankenhäuser ihre normale Operationsarbeit aufgrund von Corona einschränken werden. Das heißt, es werden nach wie vor Blutspenden benötigt“, erklärt Feldmann.

Täglich werde beim DRK-Blutspendedienst geschaut, wann und wo Termine angeboten werden können. „Die Bereitschaft zur Spende ist ok, wenn wir zu wenige Termine anbieten, dann sind die auch schnell überlaufen“, sagt Feldmann und verweist auf die Internetseite Blutspende-leben.de. Diese sei stets auf dem neusten Stand. Ist dort ein Termin nicht zu finden, dann findet dieser nicht mehr statt. „Nur die, die dort drinnen stehen, werden durchgeführt. Die Internetseite ist stets auf dem aktuellsten Stand.“

Jutta Schulstadt, Gebietsreferentin für den Raum Ostthüringen des Instituts für Transfusionsmedizin Suhl, informiert auf Nachfrage über die aktuelle Lage: „Schon seit März suchen wir nach Ausweichquartieren. In Greiz wurden wir im Pflegeheim Schloßbrücke und mit dem Szenario fündig und in Greiz-Pohlitz dürfen wir die Gaststätte Reißberg 04 nutzen“, sagt sie.

„Die Bereitschaft ist gut und wir haben ein umfangreiches Hygienekonzept.“ So könne man nicht einfach eintreten in das Spenderlokal, erklärt sie. Fiebermessen und Befragung gehören genauso dazu wie der Mundschutz, der überall getragen werden muss. Dem Instituts für Transfusionsmedizin Suhl seien bisher vor allem Termine in Berufsschulen und Behörden abgesagt worden. „Wir haben Verständnis für die Vorschriften und akzeptieren es“, sagt Jutta Schulstadt, die allen dankt, die der Blutspende die Treue halten.