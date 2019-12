Brachflächen in Greiz sollen neu belebt werden

Während viele ihrer Altersgenossen regelmäßig auf die Straße gehen, um für mehr Klimaschutz zu demonstrieren, wollen dreizehn Greizer Schüler ganz konkret aktiv werden. Ihr Ziel: Etwas Gutes für die Umwelt tun und dabei gleich ihre Heimatstadt attraktiver machen.

Drei Brachflächen in Greiz haben sich die Schüler des Ulf-Merbold-Gymnasiums dafür ausgesucht: in Schönfeld, in Pohlitz und in der Schmidtstraße. An den drei Standorten sollen jeweils Streuobstwiesen entstehen. Hinzu sollen gesellschaftliche Treffpunkte kommen: Ein Beachvolleyballfeld in Schönfeld, ein Platz für junge Familien in Pohlitz und ein Treffpunkt für ältere Greizer in der Schmidtstraße.

Erkenntnisse zur Stadtentwicklung im Reallabor sammeln

Auf die Idee brachte die Schüler aus den elften Klassen Michael Seiffert, Geschäftsführer der Bikan GmbH. Das kleine Unternehmen aus Greiz ist in zahlreiche Klimaschutzprojekten aktiv, hilf unter anderem Unternehmen dabei, Energie einzusparen und Emissionen zu reduzieren.

„Wir wollen etwas für die Imagepflege von Greiz tun. Ich bin froh, dass uns die Schüler dabei unterstützen“, sagt Seiffert. Ökologie und soziale Stadtentwicklung sollten miteinander verbunden werden. In ihrer Seminarfacharbeit wollen die Schüler die Projekte begleiten. Als Reallabor für nachhaltige Entwicklung und Biodiversität wird das Ganze bezeichnet.

Gerade seien sie dabei, Fragebögen zu erstellen, sagt Leon Fischer. Denn die Anwohner sollen von Beginn an angehört werden, ihre Anliegen und Meinungen Eingang in die Projekte finden. „Die Idee ist sehr wichtig, denn es soll etwas in der Stadt passieren. Und wir wollen ein Vorbild für andere Jugendliche sein“, so Fischer.

Meinungen der Bürger mit einbeziehen

„Jugendliche werden praktisch nie gefragt, wie sich die Stadt entwickeln soll“, sagt Maximilian Böttger. Dabei könnten Jugendliche Ideen einbringen, die ältere Menschen nicht hätten, fügt Constantin Reber hinzu.

Dass nicht nur Jugendliche, sondern alle Greizer öfters in die Stadtentwicklung eingebunden werden sollten, dieser Meinung ist Michael Seiffert. „Dann wird auch das Risiko vermieden, dass Projekte am eigentlichen Bedarf der Menschen vorbeigehen“, sagt er. Deswegen sei es gut, dass die Schüler nun den Kontakt zu den Anwohner suchten.

Einen konkreten Zeitplan für die Vorhaben gebe es noch nicht, sagt Seiffert. Klar sei aber, dass sie von langfristiger Natur sein sollen. Über drei Jahre sollen jeweils Schüler aus den elften Klassen den Fortgang der Projekte begleiten. Zudem solle ein wissenschaftlicher Beirat den Erfolg bewerten. Die ausgewählten Brachflächen würden von der Stadt Greiz und Wohnungsbaugenossenschaften überlassen.

„Orte zum Leben entwickeln“

Lob bekommen die Schüler für ihr Engagement von ihrem Lehrer Ingolf Eckhardt. „Um es etwas ketzerisch auszudrücken: Sie halten nicht nur Plakate hoch, sondern machen etwas“, sagt er. Schulleiter Jens Dietzsch sagt, dass durch die Projekte deutlich werde, „dass Ökologie nicht immer mit Verzicht verbunden ist.“

Michael Seiffert hofft indes, dass sich durch die neu entstehenden Plätze „Orte zum Leben entwickeln“ und ein Impuls für eine nachhaltige Stadtentwicklung gegeben wird. „Ich will vor Ort zeigen, dass in kleinen Schritten so etwas machbar ist“, sagt der 39-Jährige.