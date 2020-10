„Wir waren schon ein bisschen überrascht“, gesteht Alexander Bauch, Mitgründer und einer der beiden Geschäftsführer der Greizer Pflegeplatzmanager GmbH. Das Unternehmen hat jetzt den Branchenpreis im Deutschen Gesundheitswesen gewonnen.

Überraschend kam der Sieg deshalb, weil sich die Greizer dafür nicht beworben hatten. „Dafür muss man vorgeschlagen werden. Wir haben erfahren, dass ein Sozialministerium eines Bundeslandes uns ins Gespräch gebracht hat. Wir wissen aber nicht einmal welches“, sagt Bauch.

Digitale Innovation gewürdigt

Ausgezeichnet wurde die Pflegeplatzmanager GmbH in der Kategorie „Herausragende digitale Innovationen und Zukunftsprojekte in der Pflege“ für die flächendeckende Einführung der Webanwendung Pflegeplatzmanager. Auf diese Weise werden die Akteure des Gesundheitswesens datenschutzkonform vernetzt und es wird ein transparentes und effizientes Entlassmanagement im Sinne des Patienten ermöglicht, heißt es in der Begründung.

Netzwerk braucht Pflege

Als Alleinstellungsmerkmal wurde dabei insbesondere die umfangreiche Funktionalität für stationäre und ambulante Pflegeeinrichtungen gesehen. „Ein Netzwerk braucht Pflege – ohne die Pflege funktioniert das Konzept nicht, deshalb legen wir hier den Fokus“, so Chris Schiller, Geschäftsführer und Mitgründer der Greizer Firma.

Die Pflegeplatzmanager GmbH beschäftigt aktuell in Greiz und Jena 31 Mitarbeiter. Die Firma arbeitet deutschlandweit für 183 Krankenhäuser. Für deren Patienten werden Pflegeplätze gesucht. Über 1000 Hilfegesuche gehen pro Monat ein. Je nach Pflegebedarf wird ein passender Platz gesucht. Das Unternehmen ist so spezialisiert, dass es Pflegeplätze in 43 Unterpflegearten im System hat und vermitteln kann.

Nicht der erste Preis

Die Kliniken, für die die Firma arbeitet, bezahlen für diese Dienstleistung, die mit hohem Aufwand verbunden ist, eine Monatspauschale. Die bewegt sich im vierstelligen Bereich und ist von der Größe des Krankenhauses abhängig. Der Service, den die Greizer anbieten, erspare den Kliniken viel Zeit und Verwaltungsaufwand.

Für diese Geschäftsidee, mit der die Greizer vor zweieinhalb Jahren an den Start gegangen sind, hat es unter anderem den Thüringer Gründer- und den Thüringer Innovationspreis sowie den Deutschen Digital Award gegeben.

„Der Branchenpreis des Gesundheitswesen bringt uns natürlich viel Aufmerksamkeit. Das ist schön“, sagt Alexander Bauch. Und er hofft, dass die Leser der für die Branche wichtigen Fachliteratur, die von 95 Prozent aller Krankenhäuser in Deutschland abonniert werde, durch den Preis auf die Greizer aufmerksam werden.

Universitätskliniken nominiert

Der Preis (dfg Award) wird jährlich an innovative Unternehmen in Deutschland vergeben. Für den Preis werden Unternehmen, Institutionen aber auch Einzelpersonen vorgeschlagen, eine eigene Bewerbung ist nicht möglich. Ausgewählt wird von einer unabhängigen Jury und die notariell überwachte Abstimmung erfolgt durch die Leser der beiden gesundheitspolitischen Hintergrunddienste der MC.B Verlag GmbH. Das Leitmedium „dfg – Dienst für Gesellschaftspolitik“ werde insbesondere von den wichtigsten Entscheidungsträgern im bundesdeutschen Gesundheitswesen gelesen.

Auf der Nominierungsliste standen viele renommierte und innovative Akteure der Gesundheitsbranche, wie zum Beispiel die Universitätskliniken aus Schleswig-Holstein (Kiel/Lübeck) und Dresden, aber auch Krankenkassen und weitere innovative Unternehmen.