Die Feuerwehr löschte einen brennenden Anbau an einer Garage in der Beethovenstraße in Greiz.

Brand an Garage in Greiz ausgebrochen

Greiz. Anwohner und Feuerwehr könnten die Flammen schnell löschen.

Die Greizer Feuerwehr ist am Samstagabend gegen 20.15 Uhr zu einem Brand an einer Garage in der Beethovenstraße ausgerückt. Wie Christoph Lätzer von der Feuerwehr mitteilt, stand ein kleinerer Anbau hinter der Garage in Flammen.

Anwohner hätten mit Wassereimern und Feuerlöschern ein Ausbreiten des Feuers verhindern können. Verletzt wurde laut Lätzer bei dem Brand niemand.

Laut Polizei hätten zudem die in der Garage abgestellten Autos rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden können.