Feuerwehreinsatz in der Reichenbacher Straße in Greiz.

Greiz. Im Heizungskeller eines Hauses in Greiz ist am Dienstag ein Feuer ausgebrochen. Die Ursache ist noch unbekannt.

Brand in der Reichenbacher Straße in Greiz

Aus noch unbekannten Gründen ist am Nachmittag des Dienstags, 3. November, in einem Haus in der Reichenbacher Straße in Greiz ein Feuer ausgebrochen.