Die Einsatzkräfte der Feuerwehr beim Einsatz in Greiz-Dölau.

Greiz. Einsatzkräfte rückten am Mittwochmorgen zu einem Brand in Greiz-Dölau aus.

Brand in Fleischerei in Greiz-Dölau

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Brand in Fleischerei in Greiz-Dölau

Am Mittwoch, 5.13 Uhr, wurden die Greizer Feuerwehren zu einem Brand in der Fleischerei Seifert in Greiz-Dölau alarmiert.

Der entstehende Brand mit einer sichtbaren Rauchwolke über dem Nebengebäude des Anwesens konnte von den Feuerwehrleuten schnell unter Kontrolle gebracht werden. Verletzte gab es keine.

Neben den sechs Einsatzfahrzeugen samt großer Drehleiter und insgesamt 19 Feuerwehrleuten, darunter auch die Ortsteilfeuerwehr Moschwitz (die Feuerwehr Reinsdorf blieb in Bereitschaft), waren auch ein Fahrzeug der Rettungsambulanz sowie Beamte der Greizer Polizeiinspektion vor Ort.

Die Brandursache wird von der Kriminalpolizei ermittelt. Während des Einsatzes war die Bundesstraße 92 halbseitig gesperrt. Die Polizei regelte den Verkehr.