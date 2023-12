Feuerwerk über dem Schlossgarten in Greiz zum Jahreswechsel 2022/23.

Meine Meinung Brauchtum oder Tierliebe? Feuerwerkfans im Landkreis Greiz zu Unrecht am Pranger

Greiz/Zeulenroda-Triebes Seit Jahrhunderten feiern die Menschen mit Licht- und Knalleffekten das neue Jahr. Mittlerweile regen sich nicht nur Tierschützer über die Knallerei auf.

Ich bin ein Fan von Feuerwerk. Das gebe ich unumwunden zu – und zwar auch als Katzenbesitzer und Tierfreund. Dennoch finde ich, darf ein knallig-bunter Jahreswechsel aus meiner Sicht nicht fehlen. Dabei bin ich niemand, der hunderte Euro für Batterien, Raketen oder Knaller ausgibt. Ein, zwei schicke „Effekthascher“ sind mir persönlich genug. Aber es ist ein unendlich schönes Bild, finde ich, wenn die Silhouette von Städten wie Greiz im festlichen Licht erstrahlt und der Himmel einen knallbunten Reigen an Farben versprüht.

Verständnis für alle feuerwerkskritischen Tierfreunde

Man kann natürlich all jene verstehen, die mit Blick auf ihre geliebten Hunde und Katzen die ganze Knallerei ziemlich nervig finden. Denn natürlich kann es vorkommen, dass die Feuerwerke für Verstörung bei den Vierbeinern sorgen. Ich für meinen Teil lasse meinen Kater an Silvester im Haus und wenn es zu doll knallt, dann nimmt sich einer aus der Familie des kuscheligen Fellknäuels ganz besonders an.

Feuerwerke am laufenden Band nerven nur noch

Dabei rede ich aber von EINMAL Feuerwerk im Jahr, denn es ist eine riesige Unsitte geworden, dass zu jeder Jugendweihe, jeder Hochzeit, jedem Schulanfang und nicht selten auch zu jedem simplen Geburtstag die große Knallerei einsetzt. Wenn professionelle Feuerwerker zu einem besonderen Firmen- oder Vereinsjubiläum es mal ein bisschen krachen lassen, ist das aus meiner Sicht – auch weil es eben angekündigt wird – kein Problem, aber die vielen privaten Knall-Tage gehen auch mir gegen den Strich. Denn an Silvester kann man seine Tiere gut schützen, wenn aber unvermittelt in der Nachbarschaft die Knallerei losgeht, ist das oft nicht möglich. Hier hört auch meine Toleranz auf.

Verbote von Feuerwerk wegen gesellschaftlicher Verwerfungen nicht verständlich

Ein Verbot von Feuerwerk, wie in vielen Städten bereits ausgesprochen, um Ausschreitungen (gerade auch gegen Rettungs- und Ordnungskräfte, was zu verurteilen und staatlich zu sanktionieren ist) zu verhindern oder wegen des Feinstaubes, der frei gesetzt wird, halte ich hingegen für nicht zielführend. Brauchtum muss gepflegt werden – schon aus Gründen der eigenen Identität. Feiern mit Feuerwerk gehört in Deutschland dazu.