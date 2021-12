Büchergutscheine für die Vorleser aus Greiz

Greiz. Die Gewinner des Vorlesewettbewerbs der Greizer Bibliothek und der OTZ stehen fest.

Am 19. November war Vorlesetag, bundesweit wird er begangen. In Greiz wurde dieser Tag in der Vergangenheit immer mit besonderen Aktionen regelrecht gefeiert. Im Krankenhaus, in Seniorenheimen, in Kindergärten und in der Vogtlandbahn wurde beispielsweise vorgelesen. Doch wie schon im Jahr 2020 mussten wegen der Corona-Lage alle Pläne gecancelt werden.

Über 50 Fotos eingegangen

Die Greizer Stadt- und Kreisbibliothek und die Ostthüringer Zeitung haben Sie deshalb gebeten, Bilder zu schicken, auf denen vorgelesen wird. Und wir waren überwältigt von der großen Resonanz. „Wir haben uns sehr darüber gefreut, wie viele Fotos uns erreicht haben“, sagt Bibliothekschefin Carolin Beutler. Über 50 Bilder sind bei uns eingegangen. Das zeugt davon, dass Lesen keineswegs aus der Mode gekommen ist, sondern bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen nach wie vor einfach dazugehört.

Vom „Bücherwurm“ unterstützt

Die Klasse 6c des Greizer Ulf-Merbold-Gymnasiums und deren Deutschlehrer Stefan Klein beim Lesen vor dem Sommerpalais. Foto: Hala Alabdulrajab

Einen Teil davon haben wir in unserer Printausgabe veröffentlicht, zudem gibt es eine Diaschau im Internet. Carolin Beutler und OTZ-Lokalchefin Katja Grieser hatten nun die schwere Aufgabe, drei besonders schöne Bilder herauszusuchen. Denn der Buchhandlung „Bücherwurm“ in Greiz hat unsere Aktion so gut gefallen, dass sie uns gleich Gutscheine zur Verfügung gestellt hat für Vorlesefotos, die das Anliegen der Aktion gut darstellen.

Zu Hause wird vorgelesen

Gefreut haben wir uns darüber, dass bei vielen Leuten zu Hause regelmäßig vorgelesen wird. Ob Eltern, Großeltern, Tanten und Onkel oder ältere Geschwister – Kinder können sich glücklich schätzen, wenn ihnen vorgelesen wird. Ausgesprochen gut gefallen hat uns das Bild, das uns Familie Müller geschickt hat. Es zeigt eine Dreijährige, die ganz verrückt ist nach den Geschichten, die sie zu hören bekommt – und sie weiß schon ganz genau, wann sich die Älteren verlesen oder gar ein Wort weglassen. Dann werden sie korrigiert.

Die Sechstklässler vom Merbold-Gymnasium, die sich vor dem Sommerpalais zur Vorlesestunde getroffen haben, sind ein weiterer Sieger. „Das Schöne ist, dass die Gymnasiasten immer beim Vorlesetag dabei waren, als er noch wie gewohnt stattfinden konnte“, sagt Beutler.

Wochenlange Vorbereitung

Den Kinder der integrativen Kindertagesstätte „Geschwister Scholl“ wird vorgelesen. Foto: Kita

Die Klasse 6c hatte sich seit Wochen auf den Vorlesetag vorbereitet. Gegenseitig haben sich die Schüler vorgelesen und dabei viele neue Bücher kennengelernt, so ihr Deutschlehrer Stefan Klein. Für das Foto für unsere Aktion sind die Jugendlichen in den Greizer Park gegangen, um auch ihre Heimatverbundenheit damit auszudrücken.

Und schließlich haben uns auch die Kleinen der integrativen Kindertagesstätte „Geschwister Scholl“ überzeugt. Lustig verkleidet, haben sie sich vorlesen lassen.

Die drei Sieger können sich über einen „Bücherwurm“-Gutschein in Höhe von je 20 Euro freuen. Sie werden von Carolin Beutler von der Bibliothek angeschrieben und können sich dann ihre Gutscheine im „Bücherwurm“ abholen.

Ob oder in welcher Form der Vorlesetag im kommenden Jahr stattfinden kann, können wir jetzt noch nicht sagen. Fest steht allerdings: Egal wie, Greizer Bibliothek und Ostthüringer Zeitung werden sich etwas einfallen lassen, um ihn würdig zu begehen.