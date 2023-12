Bürger bewegt das Thema Waikiki

Am Mittwoch steht erneut die Entscheidung zum Waikiki auf der Tagesordnung des Stadtrates von Zeulenroda-Triebes

Zeulenroda-Triebes Volles Programm am Freitagabend. Von der Eröffnung des Weihnachtsmarktes kamen viele Bürger zur Waikiki-Info-Veranstaltung

Eines muss man den Organisatoren der Waikiki-Info-Veranstaltung lassen, sie haben viele Fakten und Daten zusammengetragen. Klar war herauszuhören, dass sie nicht die Befürworter der Sanierung der Badewelt Waikiki sind und so mancher Wink war an die nach ihrem Empfinden gerichteten Befürworter gerichtet. Das sei den Organisatoren verziehen. Unter den Anwesenden zur Veranstaltung waren auch Bürger, die das politische Gerangel im Hintergrund des Waikiki-Themas nicht interessiert. Eine ältere Dame neben mir sagte am Anfang der Veranstaltung: „Sie sollen uns doch das Waikiki lassen, wir haben doch sonst schon nicht mehr viel. Die Stadthalle ist auch zu.“ Fakt ist, es war eine Infoveranstaltung, emotionslos und gespickt mit Anregungen zum Nachdenken. Stadträte des aktuellen Gremiums und ehemalige Stadträte kamen ebenso zu Wort wie strikte Gegner des Weiterbetriebes des Erlebnisbades. Die Bürger, die verspätet eintrafen, kamen geradewegs von der Eröffnung des Weihnachtsmarktes, die fast zeitgleich stattfand. Bürgermeister Nils Hammerschmidt hatte es nicht geschafft. Schade eigentlich, denn das hätten sich viele gewünscht.