Bürgerstiftung Greiz benennt sich um

Greiz. „Heimatstiftung Greiz-Vogtland“ ist der neue Name. Zudem wurde der Vorstand neu gewählt.

Die Bürgerstiftung Greiz hat sich umbenannt und einen neuen Vorstand gewählt. Das teilt der alte und neue Vorsitzende, Torsten Röder, mit.

„Auch wenn der Name in ,Heimatstiftung Greiz-Vogtland’ geändert wurde, unser Ziel bleibt: Die Bürger errichten eine Bürgerstiftung und lösen sich aus dem Dilemma klammer öffentlicher Haushalte“, schreibt Torsten Röder in der Mitteilung.

Coronabedingt erst im vierten Anlauf konnte die ehemalige Bürgerstiftung ihre Jahreshauptversammlung mit der Vorstandsneuwahl durchführen. Röders ehemalige Vorstandskollegen Christiane Gräßer und Frank Küffner hätten aus gesundheitlichen Gründen ihre Ämter niederlegen müssen. Neu gewählt wurden als Vizepräsident René Kramer und als Schatzmeisterin die selbstständige Bilanzbuchhalterin Conny Tristram.

Neben der Namensänderung hätten die Mitglieder auch eine „neue, coronafeste Satzung“ beschlossen, die neben Online-Treffen auch Fördermitgliedschaften gegen einen kleinen Jahresbetrag beinhaltet, heißt es weiter. Das sei auch eine Möglichkeit für Menschen, die das Vogtland verlassen haben, sich aber immer noch mit der alten Heimat verbunden fühlen, so Kramer, der selbst berufsbedingt in Hessen lebt, aber aus der Region kommt.

Erfolgreiche Spendensammlungen

Zur Begründung, warum man den Wirkungskreis der Stiftung über Greiz hinaus erweitert habe, verweist Conny Tristram unter anderem auf die Spendenaktion für den Märchenwald in Wünschendorf, die die Stiftung organisiert hatte und die rund 11.000 Euro an Spenden brachte. Diese habe gezeigt, „dass sich Menschen von weither mit ihrer alten Heimat verbunden fühlen. Das ist oft die Region, nicht nur eine Stadt oder Gemeinde“.

Aktuell laufe immer noch die Spendenaktion für die Opfer der Hochwasser im Ahrtal, in Bayern und Sachsen. Der neue Vorstand werde nun die Verteilung der Spenden in Angriff nehmen und dazu Transparenz herstellen.

Zudem habe man bei der Jahreshauptversammlung weitere Bürgerprojekte besprochen, für die auch noch Mitstreiter gesucht würden. Die Mitglieder der Bürgerstiftung Greiz – jetzt Heimatstiftung – wurden bereits während des Hochwassers 2013 aktiv und sammelten Zielspenden für betroffene Greizer und Greizer Einrichtungen, wie den Kindergarten „Am Sommerbad“, damals noch „Käte Duncker“. 2015 wurde die Bürgerstiftung dann gegründet.

Aktuell arbeite man noch in der Rechtsform des eingetragenen Vereins, der vom Finanzamt Gera als gemeinnützig anerkannt ist. Ziel bleibe aber eine Bürgerstiftung entsprechend von definierten zehn Merkmalen.