Bürgerwissenschaftliches Projekt: Gärtenböden der Region untersuchen lassen

Zeulenroda-Triebes. Neugierige können ihre Proben derzeit kostenlos einreichen. Sie werden von der Ernst-Abbe-Hochschule Jena analysiert.

Beim bürgerwissenschaftlichen Projekt „Expedition Boden“ der Ernst-Abbe-Hochschule Jena sind alle neugierigen Gärtner eingeladen, die Böden in ihren Gärten in und um Zeulenroda zu untersuchen.

„Um die Fragen nach Nähr- und Schadstoffen im Boden zu beantworten, lässt man seinen Boden am besten einmal im Labor untersuchen. In diesem Jahr ist das in Thüringen auch ganz unkompliziert möglich“, wird die Diplom-Landschaftsökologin aus Zeulenroda Maria Peter zitiert. Gemeinsam mit Christoph Koch, Professor für technische Chemie und Umweltchemie an der Abbe-Hochschule, untersucht sie die Bodenqualität in Thüringer Gärten. Das Projekt wird von der Carl-Zeiss-Stiftung gefördert.

Die Bodenproben können kostenlos eingereicht werden und werden dann durch die Hochschule analysiert. Neben Antworten auf häufige Fragen soll so auch eine Sensibilisierung für Schadstoffe im Boden geschaffen werden. Die gesammelten Informationen werden anschließend ausgewertet, um mögliche Muster in der Bodenqualität besser verstehen zu können.

Am Projekt teilnehmen kann jeder, der mindestens 18 Jahre alt ist und in Thüringen einen Garten hat. Es können maximal 500 Bodenproben analysiert werden.

Mehr Informationen im Internet: www.expedition-boden.de