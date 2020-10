Wer am Montag den Weg von Gera nach Greiz nehmen oder aus Berga in Richtung Zeulenroda-Triebes wollte, musste deutlich mehr Zeit mitbringen. Denn gleich zwei große Baustellen machten eine lange Umleitung oder die Kenntnis von Schleichwegen notwendig.

In Berga ist seit Freitag und voraussichtlich noch bis Mittwochmorgen die Deutsche Bahn (DB) tätig. Wie eine DB-Sprecherin mitteilt, werden am Bahnübergang über die Elster beschädigte Schwellen ausgewechselt. Sie hätten das Ende ihrer Lebensdauer erreicht und müssten erneuert werden, „um die Verfügbarkeit der Infrastruktur zu gewährleisten“, heißt auf unsere Anfrage. Ein konkrete Bausumme nennt die Sprecherin nicht, es sollen aber Kosten im niedrigen fünfstelligen Bereich anfallen. Bis Mittwoch, 5 Uhr, soll der Übergang für Autos und Co. gesperrt bleiben.

An der Bundesstraße in Wittchendorf bessert das Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr - Region Ost die Straße aus. Foto: Tobias Schubert

Auf die Frage, was die Arbeiten mit Blick auf die lange Umleitung zwingend zu diesem Zeitpunkt nötig gemacht habe, verweist die DB auf die Straßenverkehrsbehörde des Landratsamtes. Die Baumaßnahme sei lange geplant und die Behörde eingebunden gewesen und habe die Straßensperrung genehmigt.

Parallel zu der Maßnahme der Bahn in Berga begann am Montag auch das Landesamt für Bau und Verkehr – Region Ost (früher Straßenbauamt Ostthüringen) mit Arbeiten an der Bundesstraße (B) 92 zwischen Wittchendorf und Wildetaube.

Auf rund 650 Metern wird die Deck- und die Binderschicht erneuert, wie das Landesamt mitteilt. Es handele sich um eine Maßnahme der Straßenerhaltung und sie sei nun durchzuführen, da „insbesondere bei hochbelasteten Straßen wie der B92 nicht erst gewartet werden kann bis verkehrsgefährdende Schadensereignisse eintreten“. Investiert werden rund 150.000 Euro, gebaut werden soll voraussichtlich noch bis Freitag, 30. Oktober.

Zur Frage auf den Zeitpunkt der Baustelle verweist man auch beim Landesamt auf die Straßenverkehrsbehörde, bei der man die Vollsperrung der Bundesstraße beantragt habe. „Durch die Verkehrsbehörde wird ein Anhörungsverfahren durchgeführt. Im Zuge des Verfahrens erfolgt eine Anhörung beziehungsweise Information aller betroffenen Stellen und es wurde ein Zeitfenster gefunden, in dem die Maßnahme durchgeführt werden kann“, so das Landesamt.

Auf Nachfrage hebt die Straßenverkehrsbehörde des Landratsamtes hervor, dass im Zeitraum der Bauarbeiten durch die Herbstferien kein Schul- und weniger Pendelverkehr auf den Straßen unterwegs ist. Deswegen habe man sich für diesen Zeitpunkt entschieden. „Die Straßenverkehrsbehörde hat mit ihren Anordnungen hinsichtlich des Zeitpunktes gemäß den Anträgen der Bauherren entschieden, also nicht willkürlich“, schreibt die Behörde und betont, dass die Sperrung in Berga planmäßig am Mittwochmorgen wieder aufgehoben werde.

Die Umleitung für die Baumaßnahme in Wittchendorf ist über Hohenölsen, Hohenleuben, Zeulenroda-Triebes, Greiz eingerichtet. Halbseitig freigegeben ist aber auch wieder die Straße in Neumühle, die bis vergangene Woche ebenfalls vollgesperrt war.

