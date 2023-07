Bundesweite Ideenreise macht Station in Greiz

Greiz. Es geht um Erfahrungen der alternativen Kultur abseits vom Mainstream.

Der soziokulturelle Verein Alte Papierfabrik Greiz ist nicht nur für Greiz sondern auch für eine Kulturstätte im ländlichen Raum eine Besonderheit. Seitdem sich Anfang der 2000er ein paar Jugendliche zusammentaten – ursprünglich, weil sie einen Platz wollten, um Technoveranstaltungen organisieren zu können –, hat sich viel getan.

Rund 40 Mitglieder sind es heute, die nicht nur in tausenden Arbeitsstunden dafür sorgen, dass die alten Fabrikhallen – die ganz ursprünglich einmal eine Brauerei waren – langsam und über Jahrzehnte saniert werden, auch ist die Kulturstätte Anlaufpunkt für viele Gruppen und Initiativen geworden. Lokale Bands haben dort ihre Probenräume, auch eine Band aus Mexiko macht schon einmal Station, um sich in Greiz auf ihre Europatournee vorzubereiten. Genauso gab es beispielsweise aber auch ein bundesweit beachtetes Forschungsobjekt gemeinsam mit dem Textilforschungsinstitut Thüringen-Vogtland (TITV), das laut Vereinsvorsitzenden Peter Schmidt inzwischen sogar zu einem Patent geführt hat. Und nicht zuletzt nutzen andere Greizer Vereine gerne das Gelände für ihre Projekte, der Greizer Theaterherbst etwa. Man könnte noch vieles mehr aufzählen – wofür der Verein auch mit Preisen ausgezeichnet wurde, darunter der „Kultur-Riese“.

Das alles geschieht ausschließlich im Ehrenamt und zum größten Teil ohne Fördermittel. Die meisten Bauprojekte werden aus Eigenmitteln und durch die Arbeit der Vereinsmitglieder gestemmt.

Wie mit Leerstand umgehen?

Das hat sich inzwischen herumgesprochen, so dass nicht nur der Thüringer Ministerpräsident, Bodo Ramelow (Linke), dort schon Station machte. Auch die Kulturstiftung des Bundes ist auf die Arbeit des Vereins in der Park- und Schlossstadt aufmerksam geworden und machte das Gelände der ehemaligen Papierfabrik am Freitag, in Kooperation mit dem Projekt „Land in Sicht“ zu einer von nur drei Stationen ihrer zweitägigen Ideenreise – die anderen waren in Pößneck und Lauscha. Jede dieser Ideenreisen – zwölf sind es insgesamt, die durch fast alle Bundesländer führen, Thüringen war die elfte – steht unter einem anderem Thema, wie Maria Köhler von den Organisatoren von „Trafo – Modelle für Kultur im Wandel“ erklärte. Für Thüringen hat man das Thema „Unfertiges als Ressource – Wie können Leerstände alternative Freiräume ermöglichen?“ gewählt und war in diesem Zusammenhang auf den Greizer Verein gestoßen, in dem das Motto quasi gelebt wird.

Ideenreise nennt sich das ganze, weil es quasi Inspiration für die mitgereisten Kulturschaffenden und anderweitigen Akteure sein soll, sie sich Ideen holen sollen, wie sie die Erfahrungen anderer, in diesem Fall aus Greiz, für ihre Arbeit nutzen können. Die Gruppe, die sich unter anderem von Peter Schmidt durch die Räumlichkeiten führen ließ, war daher bunt gemischt: Vertreter vom Leerstandsmanagement aus Gotha waren genauso darunter, wie von der Thüringer Universitäts und Landesbibliothek, aus der Wirtschaftsförderung Weißenfels, die Kulturmanagerin aus dem Saale-Orla-Kreis, von der Arbeiterwohlfahrt in Thüringen oder auch der Greizer Wirtschaftsförderer Steffen Magdeburger. Auch die Beteiligung der lokalen Politik sei ein Ziel der Ideenreisen, so Maria Köhler von „Trafo“. Denn auch die Entscheider und Menschen auf den Verantwortungsebenen sollen eingebunden sein, schließlich sollen auch sie die Arbeit vor Ort kennenlernen – für Magdeburger war der Besuch beispielsweise eine Premiere, wie er zugab.

Es gehe schlichtweg darum, von positiven Beispielen lernen zu können, so Köhler. „Es geht um Fragen wie ,Wie kommt ihr mit Menschen zusammen?’, ,Wie macht ihr das hier?’“, fasste sie zusammen. Und das soll auch nicht ohne Ergebnis bleiben. Bei einem dreitägigen Ideenkongress im September in Chemnitz will man die gemachten Erfahrungen einem noch breiteren Publikum vorstellen. Vielleicht können so noch mehr Menschen vom Greizer Beispiel profitieren.