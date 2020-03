Die Bilder gab es im vergangenen Jahr auch in einer Wanderausstellung zu sehen, hier im Pößnecker Gymnasium.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

„Bunt statt blau“ wird verlängert

Die Kampagne der Krankenkasse DAK „Bunt statt blau – Kunst gegen Komasaufen“ reagiert auf die rasante Ausbreitung des Coronavirus, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Aufgrund der angeordneten Schulschließungen endet der Plakatwettbewerb in Greiz nicht wie geplant am 31. März. Der Einsendeschluss wird bis nach den Sommerferien verlängert. Mehr als 4000 junge Künstler haben sich laut Krankenkasse bundesweit bereits für „bunt statt blau“ 2020 angemeldet.

Wie geplant sollen auch in diesem Jahr Bundes- und Landessieger des Kreativwettbewerbs gekürt werden – nur angesichts der momentanen Herausforderungen eben später als sonst.

„Da sich bereits viele Schülerinnen und Schüler aus Greiz und Umgebung angemeldet und oft auch ihre kreativen Werke begonnen haben, soll durch diese Maßnahme das bisher Geleistete nicht umsonst gewesen sein“, so Rainer Wagner von der DAK-Gesundheit in Greiz. „Der Gesundheitsschutz für Schüler und Lehrkräfte ist wichtig. Die Plakate zu Hause zu gestalten und sich mit dem Thema zu befassen ist eine gute Ergänzung und Abwechslung zu den Schulaufgaben in der aktuellen Situation.“

Auch in den kommenden Wochen und Monaten könnten die jungen Künstler weiter an ihren Plakaten arbeiten. Neue Anmeldungen von Teilnehmern sind problemlos möglich. Die Siegerehrungen werden im Herbst nachgeholt.

Im elften Jahr sucht die DAK-Gesundheit in Greiz nun schon die besten Plakatideen von Schülern zwischen 12 und 17 Jahren zum Thema Rauschtrinken. Weitere Informationen dazu, zum Beispiel über den neuen Einsendeschluss, sollen zu gegebener Zeit in den Medien und unter www.dak.de/buntstattblau folgen.