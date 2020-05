Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bunte Steine nun auch in Zeulenroda-Triebes

Zeulenroda-Triebes. In Langenwetzendorf wächst sie bereits seit Ostern, die Schlange aus Steinen. Nun hat auch Zeulenroda-Triebes, die Idee aufgegriffen. Am Eingang vom Tiergehege sammeln sich Stand Sonntag bereits 180 bunt bemalte Steine. „Wir wollten ein bisschen Freude in der Corona-Zeit stiften“, sagt Sabine Morgenstern. Das Konzept ist einfach. Groß und Klein bemalen Steine mit Motiven, die ihnen im Herzen schlummern. Diesen Stein legen sie an die Kette an. Auf das die bunte Schlange wächst und wächst.