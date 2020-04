Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Busse im Landkreis Greiz fahren im regulären Takt

Die Busse im Liniennetz der Personen- und Reiseverkehrs GmbH Greiz und der Reiseverkehrs GmbH Greiz fahren ab Montag, 27. April, wieder nach dem regulären Fahrplan, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Bereits ab Freitag, 24. April, gilt wie in ganz Thüringen in den Bussen eine Mundschutzpflicht. Selbstgenähte Masken, Schals oder Halstücher sind aber ausreichend, das Tragen eines zertifizierten Mund-Nasen-Schutzes nicht notwendig.

Ebenfalls ab Montag müssen Fahrgäste wieder an der ersten Fahrzeugtür einsteigen und dabei ihr Ticket vorzeigen oder eines beim Fahrer erwerben, heißt es.

Um die Anzahl der Verkaufsvorgänge in den Bussen so gering wie möglich zu halten, werden die Fahrgäste gebeten, Tickets im Vorverkauf an den bekannten Verkaufsstellen in Greiz und Zeulenroda zu erwerben.

Zeitkarten, insbesondere Wochen- und Monatskarten könnten zudem im Internet unter www.bus-greiz.de bestellt werden.

Abschließend wird darauf hingewiesen, dass die erste Sitzreihe in den Bussen weiterhin gesperrt bleibt.