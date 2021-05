Die Landschaft der Greizer Region ist in diesen Frühlingstagen an vielen Stellen in Gelb getüncht.

Greiz-Caselwitz. Die Landschaft der Greizer Region ist in diesen Frühlingstagen an vielen Stellen in Gelb getaucht. Auch rings um die Caselwitzer Flur steht der Raps schon in voller Blüte. Das Dorf Caselwitz wurde am 4. August 1313 erstmals urkundlich erwähnt und ist der älteste südwestlich von Greiz gelegene Höhenort. Die 1723 nach einem Brand neu errichtete Kirche überragt die Häuser des Ortes. Die Orgel im Gotteshaus ist ein Werk des Orgelbauers Kreutzbach aus dem Jahr 1882.