Auf eine höchst vergnügliche Lebens- und Lesereise nahm Wilfried Pucher (M.) an seinem 80. Geburtstag die Gäste in der Meeraner Galerie "Art In" mit. Links ist Verleger Michael Schuster zu sehen, rechts Gitarrist Ronny Kerl.

Chief Mate erzählt über Leben vor und hinter der Kamera

An seinem 80. Geburtstag hat sich Schauspieler Wilfried Pucher aus Hainsberg ein Geschenk gemacht und sein Buch „Ich war der Chief Mate“ in der Galerie „Art In“ in Meerane vorgestellt.

Vieles lässt sich über Wilfried Pucher erzählen, der im Januar 1977 in der Rolle als Chief Mate des Motorschiffes Johann Gottlieb Fichte über die Mattscheiben der DDR-Fernsehzuschauer flimmerte und sich damit einen Platz in den Herzen vieler Millionen Menschen eroberte. Dabei war es nur eine von über 300 Rollen, in denen der sympathische und bodenständige Künstler als Darsteller im Kino, im Fernsehen und auf der Bühne brillierte. „Wilfried Pucher ist ein besonders wahrhaftiger Schauspieler. In den vielen Rollen im Fernsehen, beim Film und am Theater, mögen es große oder kleine gewesen sein, gab es von ihm nie einen falschen Ton. Im Gegenteil, wenn Wilfried spielte, dann spielte er die Hauptrolle“, sagt Regisseur Celino Bleiweiß über seinen Freund.

Tagebuch über Dreharbeiten

Dabei war es dem am 10. Juli 1940 in Hainsberg geborenen Sohn einer Bauernfamilie nicht in die Wiege gelegt, einmal auf Bühnen und vor Film- und Fernsehkameras zu arbeiten. Landwirt sollte und wollte er werden, den elterlichen Bauernhof, auf dem er heute noch zu Hause ist, nie verlassen. Eher zufällig gelangte er als Amateur an das Arbeitertheater Greiz, sammelte erste Bühnenerfahrungen und bewarb sich dann an der Schauspielschule in Berlin.

Pucher und andere Schauspieler, Regisseure und ein Kapitän kommen im Buch „Ich war der Chief Mate“ zu Wort. Darin erinnert er sich an Jahrzehnte Film-, Fernseh- und Theaterarbeit. Als Zugabe enthält die neue Produktion neben vielen Fotos auch das komplette von Wilfried Pucher selbstgeschriebene Tagebuch, in dem die Dreharbeiten zur Fernsehserie „Zur See“ während der Kuba-Reise der MS „Johann Gottlieb Fichte“im Jahr 1974 aus seiner ganz privaten Sicht geschildert werden.