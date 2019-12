Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Christian Tischner aus Greiz weiter für Bildung verantwortlich

Der Greizer CDU-Landtagsabgeordnete Christian Tischner verantwortet weiter als Sprecher seiner Fraktion die Bildungspolitik, schreibt sein Büro nun in einer Pressemitteilung.

Erneut habe der ausgebildete Gymnasiallehrer das Vertrauen seiner Fraktion als bildungspolitischer Sprecher in Fragen der frühkindlichen und schulischen Bildung erhalten. „Thüringen besitzt gute Schulen und erfolgreiche Kindergärten. Wichtigste Aufgabe der kommenden Jahre ist es die Qualität in diesen Einrichtungen zu erhalten beziehungsweise zu verbessern. Wir müssen deshalb den Personalmangel in Schulen, Schulhorten und Kindergärten endlich in den Griff bekommen“, wird Tischner zitiert.

Dazu brauche es schnellere Einstellungsverfahren und attraktive Arbeitsbedingungen für Pädagogen, um im Wettbewerb mit anderen Bundesländern eine reelle Chance zu haben.

Wie bisher wolle Tischner auch auf den engen Dialog mit Schüler-, Lehrer- und Elternvertretungen setzen. . Als bildungspolitischer Sprecher werde er erster Ansprechpartner für den Bildungsbereich sein und im entsprechenden Landtagsausschuss arbeiten. Weitere parlamentarische Aufgaben übernimmt der Landtagsabgeordnete aus Greiz als stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung sowie im Ausschuss für Soziales, Arbeit und Gesundheit.

Angesichts des Wahlergebnisses sehe er auch die große Herausforderung an die parlamentarische Arbeit. Für jeden Beschluss des Landtages würden nunmehr Mehrheiten in der Sache zu erarbeiten sein.