Corona-Fallzahlen Greiz

Greiz. Die derzeit aktive Zahl an Corona-Fällen liegt im Landkreis Greiz am Mittwochnachmittag laut den aktuellen Angaben des Landratsamtes bei 682 Infizierten. Das sind 49 Fälle mehr als am Dienstag, als die Zahl der aktiven Fälle bei 626 lag.

Die Sieben-Tage-Inzidenz (Neuinfektionen der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner) liegt im Landkreis Greiz bei 207,8. Am Dienstag waren es 212,9.

Insgesamt steigt die Zahl der Personen im Landkreis Greiz, die sich mit dem Virus infiziert haben, damit auf 2357. In den Fallzahlen enthalten sind sowohl die bislang als genesen festgestellten 1602 Personen sowie die 73 verstorbenen Patienten.

Die meisten aktiven Fälle gibt es weiterhin in der Stadt Greiz mit 144 aktiven Fällen (+ 11 im Vergleich zum Vortag). Es folgen Zeulenroda-Triebes mit 102 Fällen (+12), Ronneburg mit 55 Fällen (+5), Mohlsdorf-Teichwolframsdorf mit 43 Fällen (+4), Weida mit 45 Fällen (+3) und Kraftsdorf mit 35 Fällen (+3). red