In Ostthüringen stehen Schulen und Kitas vor der Wiedereröffnung

Greiz. Die Schulen in Ostthüringen stehen vor der Wiedereröffnung. So ist die Planung in den einzelnen Regionen.

Die Landräte der vier Ostthüringer Landkreise Saale-Orla, Saale-Holzland, Altenburger Land und Greiz wollten nach dem Pfingstwochenende die Schulen in ihrer jeweiligen Trägerschaft wieder zu öffnen, heißt es in einer Mitteilung des Greizer Landratsamtes. Die sinkenden Inzidenzen würden dies zulassen.

Corona-Blog: Die Nachrichten für Thüringen vom 1. bis zum 5. Mai 2021

„Für den Kreis Greiz bedeutet das, dass wir ab 25. Mai wieder mit dem Wechselunterricht beginnen“, sagte die Greizer Landrätin Martina Schweinsburg (CDU). „Wir hoffen alle, dass die Inzidenzzahlen weiter nach unten gehen, so dass wir in absehbarer Zeit in die Präsenzphase für alle Schüler gehen können, die Kindergärten öffnen und das öffentliche Leben wieder hochfahren dürfen“, erklärte Schweinsburg weiter.

Der Saale-Holzland-Kreis kann voraussichtlich ebenfalls am Dienstag nach Pfingsten die Schulen wieder in den Wechselunterricht bringen. Vorausgesetzt die Corona-Inzidenz liegt weiter stabil unter 165.

Für den Saale-Orla-Kreis erklärte Landrat Thomas Fügmann (CDU): Damit die Schulen den Freitag noch zur Vorbereitung nutzen können, werde der Wechselunterricht ab dem Dienstag angestrebt. Unabhängig davon könnten Kindergärten und Schulen bereits am Freitag zu öffnen. Sowohl für Lehrkräfte als auch für Schüler, die an einem Präsenzunterricht teilnehmen möchten, seien zwei wöchentliche Corona-Tests verpflichtend. Sonst müssten Schüler im Homeschooling bleiben. Darüber werde "im Rahmen der Möglichkeiten" weiterhin eine Notbetreuung angeboten.

Fest steht im Kreis Saalfeld-Rudolstadt, dass bereits an diesem Freitag die Notbetreuung in den Kindergärten endet und die Schule wieder für alle Klassenstufen beginnt.

Im Altenburger Land hieß es in einer Mitteilung vom Dienstag, dass Freitag der Wechselunterricht in den Schulen wieder möglich sein könnte, da der Landkreis am Mittwoch den Inzidenzwert von 165 an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen unterschritten haben könnte. Auch Kitas könnten frühestens ab Freitag in den eingeschränkten Regelbetrieb wechseln. Ob die Öffnung am Freitag oder am Dienstag nach Pfingsten erfolgt, entscheiden die Einrichtungen

Die Stadt Gera wird voraussichtlich schon am Freitag dem Wechselunterricht starten, die Kitas sollen dann in den eingeschränkten Regelbetrieb übergehen. in Jena ist bereits der Wechselunterricht wieder gestartet. Ab Freitag vor Pfingsten soll in Jena auch der Präsenzunterricht in den staatlichen Schulen wieder beginnen.

Die so genannte "Bundesnotbremse" legt fest, dass bei einer Inzidenz an fünf Werktage in Folge unter 165, sind am übernächsten Tag Lockerungen bei Schulen und Kitas vorgesehen.

Die aktuellen Inzidenzwerte sehen Sie hier: