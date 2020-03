Corona-Krise fordert auch Tierheim Greiz heraus

Die Corona-Krise ist nicht nur eine Herausforderung für die Menschen. Wie die Greizer Tierheimleiterin, Elke Becker, berichtet, stehen auch die Zwei- und Vierbeiner in der Einrichtung in den nächsten Wochen und Tagen vor großen Herausforderungen. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

Diese nehmen gleich mehrere Formen an, wie die Tierheimleiterin und Vorsitzende des Tierschutzvereins Greiz beschreibt. Zum einen gehen jetzt schon die Zahlen der vermittelten Tiere zurück, da die Menschen sich im Zeichen der Krise auf andere Dinge konzentrieren. Außerdem hat die Einrichtung als Vorsichtsmaßnahme ihre Türen weitestgehend geschlossen. Die Tiervermittlung geht aber weiter, betont Becker. Telefonisch kann man sich bei Interesse melden und Einzeltermine ausmachen, falls man einem Tier ein neues Zuhause geben möchte. Die Mitarbeiter sind noch alle vor Ort.

Der Hund Spike ist einer der Tiere im Tierheim Greiz, die trotz Corona-Krise auf neue Besitzer hofft. Der Terrier ist circa drei Jahre alt, kastriert und sehr lebhaft. Er mag keine anderen Hunde ist aber mit Menschen sehr lieb und verschmust und kennt die Grundkommandos. Foto: Elke Becker / Tierheim Greiz

Zum anderen rechnet man für die nächsten Wochen und Monate damit, dass die Zahl der Neuaufnahmen zunehmen wird, wenn sich mehr und mehr Tierhalter mit dem Corona-Virus anstecken. Wenn diese dann in die Quarantäne müssen, können sie nicht mehr mit dem Hund draußen Gassi gehen. Deswegen bittet Becker schon jetzt die Tierhalter darum, für den Notfall vorzusorgen und Nachbarn und Freunde um Hilfe zu bitten, sollte es dazu kommen. Dennoch rechnet man damit, dass die Zahl der Tiere, die im Tierheim Greiz abgegeben werden, in nächster Zeit steigen wird, und mehr Tiere als sonst versorgt werden müssten.

Das wird nicht nur aus Platzgründen ein Problem. Die Arbeit im Tierheim wird in erster Linie aus Spenden finanziert und durch ehrenamtliche Hilfe unterstützt, etwa wenn es darum geht, mit den Hunden Gassi zu gehen. Beides, befürchtet Becker, wird in nächster Zeit einbrechen – weil die Helfer daheim bleiben und man keine Aktionen zum Spendensammeln organisieren kann. „Wir wissen, dass auch viele andere Menschen gerade Angst um ihre Gesundheit haben und die Corona-Krise zudem finanzielle Probleme mit sich bringt. Trotz der bedrückenden Lage hoffen wir natürlich auf die Unterstützung von Tierfreunden“, so Becker. „Die Sorgen sind groß.“

Wichtig ist es der Tierheimleiterin auch, darauf hinzuweisen, dass es keine konkreten Hinweise darauf gibt, dass die Haustiere den Virus übertragen oder sich selbst erkranken können. Dieses Gerücht halte sich weiterhin hartnäckig und führe dazu, dass Menschen ihre Vierbeiner vorsorglich abgegeben wollten. „Dafür gibt es keinen Grund“, betont Becker.

Das Tierheim ist telefonisch erreichbar unter der Nummer 03661/64 43