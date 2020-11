Dass es für Gastronomen durch den zweiten Corona-Lockdown schwer wird, ist offensichtlich. Doch es hängt noch mehr dran. Die Vereinsbrauerei Greiz beispielsweise trifft die Krise hart. „Ich weiß nicht, ob wir es schaffen“, sagt Chef Thomas Schäfer. Und er erklärt, warum es eine kleine Brauerei wie seine doppelt trifft.

Zum einen ist der Umsatz beim Verkauf von Fassbier eingebrochen. Klar, es hat in diesem Jahr vieles gefehlt, was sonst üblich war. Das fängt bei großen Partys wie dem Park- und Schlossfest an und hört bei den Sommerfesten von Gemeinden und Vereinen auf. Zumindest durften nach dem ersten Lockdown im Frühjahr die Gaststätten wieder öffnen. Doch die mussten ja nun auch wieder dicht machen.

„Wir hätten 2020 nach Jahren mal wieder ein Top-Geschäftsjahr gehabt“, sagt Schäfer. Das liege vor allem an neuen Kunden im Berliner Raum, die Fassbier aus Greiz geordert haben. Doch durch die Schließung der Lokale komme auch da derzeit nicht viel.

Keine Unterstützung

Läuft es beim Fassbier durch die Corona-Beschränkungen schon schlecht, sieht es beim Flaschenbier nicht besser aus. Die Fernsehbiere, also die großen Marken, machen es kleinen Brauereien wie der in Greiz schwer. Die namhaften Biere würden sich eine wahre Preisschlacht liefern und den Gerstensaft zu Dumpingpreisen verkaufen. Da könne die Vereinsbrauerei nicht mithalten.

Honigbier neu auf dem Markt

Während anderswo Corona-Hilfen gezahlt werden, bekomme die Greizer Brauerei keinerlei Unterstützung. Das hänge mit finanziellen Problemen zusammen, die das Unternehmen vor ein paar Jahren hatte. Dadurch gelte es als eine gefährdete Firma und deshalb gebe es keine Zuschüsse.

Dennoch gibt Thomas Schäfer nicht auf. Im Gegenteil: In dieser Woche bringt er sogar ein neue Bier auf den Markt. Füllhorn heißt das Honigbier, das es jetzt zu kaufen gibt.