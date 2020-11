Für sie seien einige der Beschlüsse „teilweise nicht logisch nachvollziehbar“, sagt die Greizer Landrätin, Martina Schweinsburg (CDU), zu den in der vergangenen Woche beschlossenen Beschränkungen des öffentlichen Lebens im Zuge der Corona-Pandemie.

„Unsere Wirte waren glücklich, dass sie wieder ausgebucht waren“, meint sie. Alle hätten ein vom Gesundheitsamt genehmigtes Hygieneschutzkonzept vorgelegt. Nachdem sie im Frühjahr schon einmal gelitten und sogar in Luftfilter und ähnliches investiert hätten, sei nun „alles für die Katz“. Dazu komme, dass Restaurants und Hotels im Landkreis keine Hotspots seien, dort habe es bisher keinerlei Ausbrüche gegeben.

Vielmehr seien es die privaten Feiern, die zu Neuinfektionen führten, sagt Schweinsburg. In einem Fall in den vergangenen Tagen seien beispielsweise bei 15 von 25 Gästen einer Familienfeier in Mohlsdorf-Teichwolframsdorf – genauere Angaben gibt es aus Datenschutzgründen nicht – später positiv getestet worden. Daneben hätten Reiserückkehrer das Virus mitgebracht, das – anders als im Frühjahr – nicht mehr lokal eingrenzbar sei, sondern nun in der Fläche auftrete.

Inzwischen steigen die Zahlen auch im Landkreis wieder leicht. Der sogenannte Inzidenzwert (Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage je 100.000 Einwohner) liegt Stand Montag bei 47,9. Gemeldet werden 62 aktive Fälle. Panik wolle Schweinsburg deswegen nicht verbreiten, sagt sie. Sie gibt aber zu bedenken, dass es nicht um jüngere Menschen gehe, die selbst eine Erkrankung vielleicht besser wegstecken würden, sondern vor allem um den Schutz von Älteren.

Die wichtigste Botschaft sei: „Wir sind vorbereitet“. Schutzausrüstung sei in ausreichender Menge vorhanden, ein Pool aus Verwaltungsmitarbeitern wurde eingerichtet (derzeit 25), die bei Bedarf im Gesundheitsamt etwa bei der Kontaktverfolgung aushelfen können. Ein Raum im Landratsamt wurde für die Kontaktverfolgung und ein mögliches Bürgertelefon eingerichtet, sollte dies nötig werden. Der Raum des Katastrophenschutzstabes sei vorbereitet, falls Kräfte der Bundeswehr zur Unterstützung kommen.

In Kindergärten und Schulen setze man auf die Ampelregelung, die Pflegeheime seien sensibilisiert und beispielsweise aufgefordert, auch bei niedrigen Inzidenzzahlen Besucherlisten zu führen. Bei den Tests arbeite man inzwischen mit einem Labor aus Greiz zusammen, was Ergebnisse zumeist noch am gleichen Tag spätestens am nächsten ermögliche – statt drei bis vier Tage wie im Frühjahr. Inzwischen könne man auch konsequent asymptomatische Kontaktpersonen testen, dafür habe man lange gekämpft.

Gerade für Letzteres fehle aber das Fachpersonal in den Gesundheitsämtern, sagt Schweinsburg. Das Abstreichen der asymptomatischen Kontaktpersonen laste derzeit ausschließlich auf den Gesundheitsämtern. In Greiz gebe es nur zwei Ärzte, die das dürften. Zwar habe man seit vergangener Woche zwei Mitarbeiter des Krankenhauses vertraglich „ausgeliehen“, um Abstriche vorzunehmen, mehr Fachpersonal zur Entlastung der Amtsärzte bei Tests, Hygienekontrollen und Verwaltungsaufgaben sei dennoch dringend notwendig. Seit Anfang September warte man aber noch auf Angaben des Landes Thüringen, wie der Bundespakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst im Freistaat auch unter finanziellen Gesichtspunkten umgesetzt werden soll.