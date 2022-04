Coschützer feiern ihr 65. Dorf- und Sportfest

Coschütz. Im vierten Versuch soll die Ausrichtung nun klappen. Ein musikalischer Abend mit „OB-live“ soll der Höhepunkt werden.

Der umtriebige SV Coschütz lädt zum 65. Dorf- und Sportfest ein. Dieses findet vom 13. bis zum 15. Mai statt.

Das in der Region wohl größte von einem Verein organisierte Fest soll nun, im mittlerweile vierten Versuch, endlich stattfinden, so Antje Bernhardt.

Sie hat als Mitglied des SVC-Präsidiums die Planung und Organisation in der Hand. Nach einer einstimmigen Abstimmung des Präsidiums trafen sich jüngst rund zwanzig Sportfreunde, um nun zügig das Fest vorzubereiten.

„Da nützt uns unsere Erfahrung“, so Bernhardt, „um in so kürzester Zeit alles vorzubereiten. Aufrufe an unsere Sponsoren und Mitglieder sind erfolgt.“ Notwendig sei es, so ergänzt Präsident Ronny Röder, dass wie in der Vergangenheit alle Beteiligten an einem Strang ziehen.

Mit Christoph Stier gibt es einen neuen Festzeltwirt, der den bisherigen, langjährigen Protagonisten Sirko Pippig, ablöst. Viele weitere Helfer sind indes notwendig, um alle notwendigen Arbeiten, wie beispielsweise Werbung, Festzeltaufbau und -betrieb, Einlass und Sicherheit, durchzuführen. „Dazu hoffen wir“, so Antje Bernhardt, „dass sich viele in die entsprechenden Listen der verschiedensten Aufgabenbereiche einschreiben. Immerhin sind wieder mehr als 70 Leute dazu nötig.“

Vielfältiges Programm

Das Rahmenprogramm in etwas kleinerem Festzelt steht bereits fest. Für Stimmung sorgen am Freitag „RicoDeluxe“ (Ü30-Club-und-Disco) und am Samstag die Band „OB-live“.

Am Sonntag präsentiert sich der Verein mit seinen Abteilungen. Im Familienprogramm werden „Ralles Disco“ sowie der Kindergarten dabei sein.

In Arbeit ist noch der sportliche Bereich. „So wird es Fußball, Tischtennis, Volleyball und traditionell auch ein Skatturnier geben und viele Sportler den Weg nach Coschütz finden“, so Ronny Röder. Ziel ist es nun, die Termine der jetzt anstehenden Pflichtspiele möglichst ins Programm einzuarbeiten oder sogar noch zusätzliche Freundschaftsspiele einzuplanen.