Danny Mittenzwey bei SpeakerSlam ausgezeichnet

Wolfersdorf 201 Redner aus 27 Ländern haben sich in Wiesbaden zum Wettstreit getroffen. Ein junger Mann aus dem Landkreis Greiz begeisterte das Publikum.

Wiesbaden hat im November einen internationalen Höhepunkt erlebt, als 201 Redner aus 27 Ländern in fünf Sprachen zum renommierten Internationalen Speaker-Slam gegeneinander antraten. Mitten im beeindruckenden Teilnehmerfeld stach der aus Wolfersdorf im Landkreis Greiz kommende Danny Mittenzwey hervor, ein Cashflow-Investor, der mit seiner fesselnden Rede über die „Cashflow-Spirale“ das Publikum begeistert habe.

In nur 240 Sekunden präsentierte Mittenzwey eine revolutionäre Perspektive darüber, wie Selbstständige und Unternehmer ihre finanziellen Gewinne am besten nutzen könnten. Seine Kernbotschaft: Vor dem Eintauchen in einen ausschweifenden Lebensstil sollten Unternehmer die Hälfte ihrer Gewinne in das eigene Unternehmen reinvestieren, während die restlichen 50 Prozent in den persönlichen Vermögensaufbau fließen sollten.

Die überzeugende Präsentation brachte Danny Mittenzwey den Excellence Award beim 3. Internationalen SpeakerSlam in Wiesbaden ein. Trotz der langen Warteliste für die begehrten Anmeldungen zum Event qualifizierte er sich als Absolvent der Scouting-Phase für das Finale.

Der Mohlsdorfer Unternehmer Michael Täubert kommentierte den Vortrag begeistert: „Innovativ und spannend, rüttelt er vor allem dazu auf, nicht in Konsum, sondern in sich selbst zu investieren. Danny Mittenzwey ist ein absoluter Experte seines Fachs und nicht vergleichbar mit klassischen Finanzdienstleistern.“

Mittenzweys inspirierender Vortrag beeindruckte nicht nur das lokale Publikum, sondern erreichte auch eine potenzielle weltweite Live-Stream-Zuschauerschaft von über 100.000 Menschen. Seine Botschaft, in das eigene Unternehmen zu investieren und langfristig finanzielle Weitsicht zu entwickeln, sei ein bedeutender Impuls für die Teilnehmer dieses inspirierenden Events, hieß es.