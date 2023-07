Darsteller gesucht für einen Sketch in Zeulenroda

Zeulenroda-Triebes. Die Laienspielgruppe „Fragezeichen“ aus Weißendorf lädt Neugierige zum Stadtfest in Zeulenroda zum Schauspiel-Workshop ein.

Einmal auf der Bühne stehen und zusammen mit weiteren Laienschauspielern selbst Spaß und Freude haben, sich einen Traum erfüllen und das Publikum begeistern. Dieser Traum könnte nun in Erfüllung gehen.

Die Mitglieder der Laienspielgruppe „Fragezeichen“ Weißendorf bieten zum Stadtfest in Zeulenroda-Triebes am 26. August einen Workshop an. Dort können sich Interessierte ab 14 Jahren, die schon immer mal Theater spielen wollten, Spaß haben oder ihr Talent zeigen wollen, ausprobieren. Mitzubringen sind gute Laune, Lust und Mut, sich auf der großen Bühne zu präsentieren. Einstudiert wird unter der Leitung der Spieler der Laienspielgruppe ein kurzer Sketch. Los geht es am 26. August ab 12 Uhr, geprobt wird im Rathaussaal und die Aufführung erfolgt dann nachmittags 14.45 Uhr auf der Hauptbühne auf dem Markt in Zeulenroda-Triebes. Interessierte melden sich bitte bis zum 15. August möglichst per WhatsApp unter 0152/534 410 178 an.