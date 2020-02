Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Das 3,4 Millionen Euro schwere Bärenfell

Die rot-rot-grüne Landesregierung plant Großes. Ein Gesetzentwurf sieht vor, dass Kommunen allein in diesem Jahr zusätzlich 168 Millionen Euro für Investitionen bekommen. Jährlich weitere 100 Millionen Euro sollen es in den Jahren 2021 bis 2024 sein.

Kommunen sollen Investitionsstau abbauen

Landtagsabgeordnete Ute Lukasch (Linke) feiert den Plan schon als Erfolg. „Rot-Rot-Grün setzt den Kurs der Stärkung der kommunalen Investitionskraft der letzten Jahre fort und will in den Jahren 2020 bis 2024 den Kommunen Mittel für zusätzliche Investitionen in Höhe von 568 Millionen Euro zur Verfügung stellen. Damit kann auch der Landkreis Greiz in den kommenden Jahren den vorhandenen Investitionsstau weiter abbauen.“

Gesetz soll im Frühjahr beschlossen werden

Der Landkreis Greiz würde laut Gesetzentwurf allein im Jahr 2020 zusätzlich mehr als 3,4 Millionen Euro für Investitionen zur Verfügung gestellt bekommen. In den Jahren 2021 bis 2024 betrüge diese Summe 1,8 Millionen Euro jährlich. Mit diesen zusätzlichen Mitteln könnten unter anderen weitere Sanierungen an den Schulen im Landkreis Greiz durchgeführt werden, so Lukasch. Für Landrätin Martina Schweinsburg (CDU) ist es aber noch nicht an der Zeit, die Sektkorken knallen zu lassen. „Man soll das Fell des Bären nicht verteilen, bevor man ihn geschossen hat“, sagt sie.

Wir wollten von ihr wissen, wofür das Geld, sollte es kommen, eingesetzt wird. „Bis zur endgültigen Beschlussfassung im Landtag werden wir geprüft haben, welche Vorhaben wir mit dem Geld umsetzen werden“, so Schweinsburg, die sogleich heftig in Richtung Rot-Rot-Grün austeilt. „Der Sanierungsstau aus den vergangenen Jahren ist auch im Landkreis Greiz aufgrund der Finanzpolitik der Landesregierung enorm. Wir werden daher solche Investitionen ins Auge fassen, die seit Jahren geplant und im Haushalt verankert waren beziehungsweise sind, aber wegen fehlender Mittel, nicht bewilligten Fördermitteln oder langwierigen Bearbeitungsprozeduren bei Antragstellung noch nicht umgesetzt werden konnten.“ Das Gesetz soll im Frühjahr vom Landtag beschlossen werden, so der Plan. Und Ute Lukasch ist optimistisch, dass das gelingt. „Auch wenn Rot-Rot-Grün keine Mehrheit im Landtag hat, gehe ich davon aus, dass sich CDU und FDP dem von uns eingebrachten Gesetzentwurf zur Stärkung der kommunalen Investitionskraft in den Jahren 2020 bis 2024 nicht verweigern werden“, betont sie.