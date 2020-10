Es ist immer wieder schön, zu sehen, wie sich Menschen freuen, wenn sie Anerkennung bekommen. Wenn irgendwo und irgendwie das gewürdigt wird, was sie tun – tun aus Leidenschaft, aus Liebe oder einfach so. Das beginnt in Sportvereinen, wo sich unzählige ehrenamtliche Übungsleiter ins Zeug legen und endet wahrscheinlich in Selbsthilfegruppen, wo Betroffene eine Plattform bieten für ebenfalls Betroffene.

Die Leute, die sich dort engagieren tun es, weil sie es möchten. Weil sie sich vielleicht dabei wohlfühlen, weil sie gebraucht werden… Warum auch immer, es gibt sie noch, diejenigen, die etwas tun, ohne dafür bezahlt zu werden. Die ihre ganz eigene Lebenszeit investieren, um so manches ein stückweit besser zu machen. Ohne solche Menschen gäbe es vieles nicht. Keiner könnte so etwas finanzieren. Mitgliedsbeiträge für Verein wären um ein Vielfaches teurer, müsste man hauptamtliche Trainer bezahlen. Und wer würde sich einer Selbsthilfegruppe anschließen, wenn er dafür bezahlen müsste? Doch es zeigt sich immer wieder, dass gerade die jungen Menschen, die nachfolgenden Generationen, kaum bereit sind, ehrenamtliche Verantwortung zu übernehmen. Springt ja selten was dabei heraus und es macht Arbeit, will man es ordentlich machen. Es bleibt zu hoffen, das Freiwilligkeit und Engagement nicht gänzlich verschwinden.