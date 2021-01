Das Ende einer Ära in Schönbach

Schönbach. Der kleine idyllisch gelegene Ort des Ortsteiles Cossengrün, Hohndorf, Schönbach der Stadt Greiz hat sich in den vergangenen Jahren durch seine über die Ortsgrenzen hinaus bekannten, traditionellen Dorf- und Schlachtfeste einen Namen gemacht.

Organisiert und durchgeführt wurden die stets gut besuchten Feste in dem kleinen Ort nahe der sächsischen Grenze, vom 1997 gegründeten Dorf- und Feuerwehrverein Schönbach. Die Veranstaltungen, wie Maibaumstellen und die Mithilfe der Gestaltung der Osterhasenschule, fanden auf dem Festgelände neben dem Feuerwehrhaus in der Ortsmitte statt.

Straßenbahn prägte Ortsbild

Doch nicht genug dessen: Noch eine Attraktion prägte das Schönbacher Ortsbild und den Festplatz. Die Schöhnbacher hatten die von der Plauener Straßenbahn GmbH 2014 ausgemusterte Straßenbahn im Besitz. Die 18 Meter lange und 10 Tonnen schwere Tram diente für die Feste als Ausschank und zu Ostern mit für die Osterdekoration im Dorf. Am Ende des vergangenen Jahres folgte nun das Aus für Festplatz und Straßenbahn. Das Gelände wurde vom Eigentümer verkauft. Für den Verein selbst war das Grundstück finanziell nicht erschwinglich. Stefanie Stockmann, seit 2020 neue Vorsitzende des Dorf- und Feuerwehrvereins, sieht trotz allem optimistisch und zuversichtlich in die Zukunft. „Uns war immer bewusst, dass der Platz nur gepachtet war und der Zeitpunkt des Verkaufs kommen wird“, sagt die Vereinsvorsitzende.

Doch sieht sie auch Gutes an dem Verkauf. „Es kommen wieder Leute in unseren Ort, wenn der Platz bebaut wird.“ Natürlich habe die Straßenbahn Schönbach einmalig gemacht. Aber der Verein sei auch froh und dankbar, dass sie jetzt ohne finanziellen Aufwand an einen Straßenbahnfreund in Plauen weggeben konnte, so Stefanie Stockmann. Und auf die Frage, wie es in Zukunft mit den Schönbacher Veranstaltungen weitergehen soll, meint Stockmann: „Schönbach ist eine gute Gemeinschaft. Wir haben junge engagierte Mitglieder mit vielen Ideen. Die Feste sollte man nicht an einem Platz festmachen. Vielleicht werden sie in Zukunft etwas kleiner ausfallen. Wir sind guter Dinge, dass wir eine Lösung finden werden.“