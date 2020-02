Das Festival für ein buntes Vogtland wird länger und bunter

Das Festival für ein buntes Vogtland, das im vergangenen Jahr nach längerer Pause in Greiz wiederbelebt wurde, soll in diesem Jahr eine Fortsetzung erleben.

Bei ihr will man manches gleich, aber auch einige Dinge neu machen, wie Gaby Scheibel und Andreas Böttger aus dem kleinen Organisationsteam sagen. Die erste und vielleicht größte Neuigkeit: Nachdem das Festival am Anfang eintägig gestartet war, dann zweitägig wurde und im vergangenen Jahr von Freitag bis Sonntag lief, soll es nun auf eine ganze Woche ausgeweitet werden. „Für das erste Mal in Greiz war es im vergangenen Jahr sehr gut“, erinnert sich Böttger. „Der Auftakt in der Siebenhitze war toll, das Konzert am Sonnabend und der Gottesdienst am Sonntag ebenfalls. Auch die Zusammenarbeit beispielsweise mit der Stadt hat sehr gut geklappt.“

Veranstaltungen im ganzen Landkreis Greiz

„Wir wollen uns weiterentwickeln und auch einmal etwas Neues probieren“, erklärt er, warum man sich entschied, das Festivalwochenende noch zu verlängern. Geplant sind die Veranstaltungen nun für den Zeitraum 13. bis 19. Juli, wobei das Open-Air-Konzert inklusive Familiennachmittag auf den 18. Juli fallen soll.

Die restlichen Tage fallen dagegen unter die Bereiche Bildung und Information. Dafür möchten die Organisatoren – eine weitere Neuerung – das Festival in den gesamten Landkreis Greiz tragen und nicht nur auf die Kreisstadt beschränken. So sei zum Beispiel auch eine Veranstaltung im Schieszhaus Zeulenroda geplant. Die Eröffnung hingegen will man in Greiz feiern, bei der Entspannbar im „10arium“, bei der auch eine Ausstellung eröffnet werden soll.

Bild aus dem vergangenen Jahr während des Konzertes der Offenders im Greizer Schlosspark. Foto: Archiv: Tobias Schubert

Was das Konzert betrifft, zu dem im vergangenen Jahr Hunderte Besucher in den Greizer Schlossgarten kamen, sei man schon tief in der Planung. Die Bands seien bereits alle angefragt, weil aber die Verträge noch nicht unterzeichnet wurden, wollen die Organisatoren momentan noch keine Namen sagen.

Um das alles vorzubereiten, suchen die Organisatoren dringend noch Helfer, die dem kleinen Team vielleicht unter die Arme greifen können. Grundsätzlich sei jeder willkommen, schließlich würden zum Beispiel Menschen benötigt, die beim Aufbau helfen, am Einlass sitzen oder vielleicht auch auf Spender- und Sponsorensuche gehen. Ganz speziell würde man sich aber freuen, wenn sich jemand bereit erklären würde, als Ansprechpartner für die Vereine zu fungieren, die sich am Festival für ein buntes Vogtland beteiligen.

Auch von denen würde man gerne noch ein paar mehr begrüßen. „Vereine, die eine Idee haben, um sich einzubringen, können sich sehr gerne melden und mitmachen“, sagt Scheibel. Dabei sei es egal, von wo aus dem Landkreis sie kämen. Man hoffe auch, mit Schulen in Kontakt zu kommen, um vielleicht auch mit den Schülern oder in der Schule etwas auf die Beine stellen zu können.

Wer beim Festival mithelfen will, kann sich unter buntes-vogtland@mail.de melden.