Das Greizer Weihnachtsmärchen ist beeindruckend

Szene aus dem 25. Greizer Weihnachtsmärchen „Die Schöne und das Biest“ in der Greizer Vogtlandhalle.

Greiz Es ist unglaublich, wie viel Zeit und Mühen die ehrenamtlichen Akteure in das Greizer Weihnachtsmärchen stecken, findet Tobias Schubert.

Das Greizer Weihnachtsmärchen muss sich hinter einer großen Produktion nicht verstecken. Das wurde am Samstag wieder deutlich und wird niemanden überraschen, der schon einmal eine der aufwändigen Vorführungen gesehen hat.

Es ist unglaublich, was die Akteure auf und hinter der Bühne leisten. Vor allem, wenn man bedenkt, dass alle Mitspieler Ehrenamtliche sind, eigentlich also Laien, was man ihnen aber durch die lange und intensive Vorbereitung nicht anmerkt. Auch die Kulissen, Videoeffekte und vor allem die Kostüme können sich immer wieder sehen lassen.

Tobias Schubert hat sich am Samstagnachmittag bei der Aufführung des Weihnachtsmärchens prächtig unterhalten gefühlt. Foto: Peter Michaelis / Gera

Dass das Weihnachtsmärchen nun seine 25. Produktion feiern konnte, nachdem Anke Hartmann die Idee dazu hatte, und in den Jahren tausende Greizer Kinder und ihre Eltern anlockte, zeigt deutlich, wie es sich zu einer Greizer Institution entwickelt hat. Der Erfolg ist verdient und auch ich habe mich am Samstag wieder prächtig unterhalten gefühlt, selbst wenn ich nicht unbedingt zum Zielpublikum gehörte. Es war weder das erste, noch (bestimmt) das letzte Mal und ich bin schon gespannt, welche Geschichte als nächstes ansteht.

Auf die nächsten 25!