Das kostet der Glühwein am Greizer Weihnachtsmarkt

Der fünftägige Weihnachtsmarkt Greiz öffnet am Nikolaustag um 10 Uhr am Morgen seine Pforten. Bis zum Sonntag kann man zwischen Rosterduft und Glühweingeschmack auf dem Markt unterwegs sein und dabei vieles entdecken. Unter anderem einen neuen Deko-Artikel-Händler, der kreative neue Ideen auf den Markt bringt, wie Cheforganisatorin Kathie Golle sagt. Die Besucher dürfen sich heuer übrigens auf stabile Glühweinpreise freuen. Holger Steiniger von den Greizer „Lions“ sagte der OTZ, man halte wie alle anderen Händler an den 3,50 Euro aus dem vergangenen Jahr fest. Zum gleichen Preis kann man auch den Winzerglühwein nach Familienrezept von Winzer Friderichs aus dem rheinland-pfälzischen Senheim probieren. Dabei kann man sich an weißem wie rotem Glühwein erwärmen. Und wer gar nicht genug davon bekommen kann, hat die Chance, den Trunk in der 1-Liter-Flasche mit nach Hause zu nehmen.

Um 15 Uhr erfolgt am 6. Dezember die offizielle Eröffnung des Weihnachtsmarktes mit Bürgermeister Alexander Schulze (parteilos), dem Weihnachtsmann und Frau Holle. Zusammen wird die Weihnachtspyramide angeschoben, es erfolgt danach eine Stollenverkostung mit den Bäckereien Schulze, Schneider und Gießler. Anschließend sind die Kinder der Kita „Neuer Weg“ mit ihrem weihnachtlichen Programm zu erleben, bevor um 19 Uhr Kantor Ralf Stiller mit weihnachtlicher Blasmusik die Gäste erfreut.

Weihnachtsmann und Frau Holle sind auch heuer mit von der Partie am Greizer Weihnachtsmarkt. Foto: Tobias Schubert

Am Donnerstag ist um 15 Uhr die Weihnachtsmannsprechstunde und um 15.30 Uhr eine Märchenlesung mit Frau Holle angesetzt. Ab 17.30 Uhr tanzen die Lucky Line Dancer Greiz und 18 Uhr gibt sich die Musikschule Greiz mit ihrem weihnachtlichen Programm unter der Leitung von Matthias Hertig die Ehre.

Um 11 Uhr am Freitag präsentieren die Kinder der Kita „Freundschaft“ ihr weihnachtliches Programm, ab 14 Uhr dann die Kinder der Kita „Am Sommerbad“. 15 Uhr ist wieder Weihnachtsmannsprechstunde und zeitgleich spielt die „Gruppe Bastschuh“ an der Pyramide. Das beliebte Märchen liest Frau Holle um 15.30 Uhr. 18.30 Uhr zeigt der Tanzsportverein Greiz sein Können auf der Bühne.

Der Samstag lockt um 14 Uhr mit weihnachtlicher Zithermusik von Steffen Hempel. Nach der obligatorischen 15 Uhr-Weihnachtsmannsprechstunde folgt eine halbe Stunde später die Märchenlesung mit Frau Holle. Ab 17 Uhr tanzt erneut der Tanzsportverein Greiz und ab 18 Uhr ist Ralf Dietsch als Sänger von Weihnachtsliedern zu erleben.

Zum Abschluss hält am Sonntag 15 Uhr der Weihnachtsmann seine Sprechstunde ab, danach liest Frau Holle ein letztes Mal in diesem Jahr ein Märchen. Das Ende des Weihnachtsmarktes im Schlossgarten läutet um 18 Uhr die Gruppe ’L Quadrat’ ein, die ebenfalls Weihnachtslieder zu Gehör bringt.