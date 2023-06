Das Obere Schloss in Greiz wieder beleben

Greiz. Förderverein will das Greizer Wahrzeichen aus dem Dornröschenschlaf wecken.

Auf den ersten Erfolg kann Ulrich Jugel schon zurückblicken: Seit März ist er der Vorsitzende des Fördervereins Oberes Schloss und hat sich mit seinen Mitstreitern das Ziel gesetzt, das Gelände nach längerem Dornröschenschlaf wieder zu beleben. Im Mai hatte man deswegen zum ersten Mal zum Saisonauftakt eingeladen, bei dem auch seit vielen Jahren wieder einmal der Schlossturm bestiegen werden konnte – ein Angebot, das viele Greizer freudig angenommen hätten. Rund 500 Gäste konnte man zählen, ein Andrang über den sich Jugel auch heute noch freut.

Doch das sollen nicht alle Bestrebungen für dieses Jahr gewesen sein, denn die Vereinsmitglieder haben noch einiges vor. Zum Beispiel die sogenannten Schlossgespräche – eine neue Veranstaltungsreihe, zu deren Auftakt bereits Ende Juni eingeladen wird. Die Reihe, die laut Jugel nicht als Fortsetzung von Prominente im Gespräch und auch nicht als Konkurrenz beispielsweise zum Greizer Geplauder gedacht ist, soll vielmehr ein breites Themenspektrum abdecken, das aber immer Greiz beziehungsweise das Vogtland, deren Geschichte, Natur und Traditionen zur Grundlage hat.

Es sind viele Ideen, die Jugel und seinen Mitstreitern für die neue Veranstaltungsreihe im Kopf herumspuken. Musik natürlich, Künstlergespräche, beispielsweise mit dem Bildhauer Volkmar Kühn, ein Vortrag über den Jugendstil in Greiz, vielleicht auch einmal mit Volkmar Schneider, der seit Jahrzehnten den Greizer Heimatkalender herausgibt, ein Diaschauvortrag zum Wilden Vogtland mit Andreas Martius. Die Liste ließe sich fortsetzen.

Konkret geplant sind für dieses Jahr zunächst drei Termine – der erste am 30. Juni. Zunächst will man sich gleich dem vielleicht ambitioniertesten Projekt in der Stadt seit vielen Jahren widmen: Astrid Ackermann möchte über die Thüringische Residenzlandschaft sprechen und die Chancen ausloten, die eine Aufnahme als Unesco-Weltkulturerbe auch für das Obere Schloss hätte. Für September, am Tag des offenen Denkmals, hat man sich den Greizer Michael Hendel eingeladen, der schon seit Jahren das Obere Schloss immer wieder fotografisch festhält und diese Bilder nun unter dem Titel „Über den Dächern von Greiz – historische Fotos vom Oberen Schloss“ zeigen möchte. Während das erste Gespräch noch im Fürstensaal vorgesehen ist, ist das zweite für das Café geplant, um damit auch das gesamt Gelände zu nutzen.

Für den Winter ist – derzeit noch ohne konkretes Datum – ein Vortrag über Weihnachtsbräuche in der Region vorgesehen.

Der Auftakt der Schlossgespräche findet unter dem Titel „Die Thüringische Residenzlandschaft – Auf dem Weg zum Weltkulturerbe“ statt und ist für den 30. Juni geplant. Um 17 Uhr geht es im Großen Fürstensaal los. Astrid Ackermann referiert. Mehr Informationen unter www.oberes-schloss-greiz.de