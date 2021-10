Das plant die Astronomische Gesellschaft Greiz für nächstes Jahr

Greiz. Wahl zum Verein des Jahres 2021: Eine Präsentation von Stonehenge ist angedacht.

Auch im kommenden Jahr wird sich die Astronomische Gesellschaft zu einem großen Teil der Kinder- und Jugendarbeit widmen.

Es sollen Arbeitsgemeinschaften an drei Grundschulen betreut werden. „Zwei Seminarfacharbeiten mit dem Gymnasium werden unter unserer Regie laufen“, sagt der Vorsitzende der Gesellschaft, Mathias Thiel. Und natürlich wieder „Jugend forscht“-Projekte, sechs an der Zahl. „Zudem werden wir zwei Mal den Tag der Astronomie mit Beobachtungen und aktuellen Themen rund um den Sternhimmel in unserem Astrogarten veranstalten.“

Alle drei Wochen werde es Veranstaltungen unter anderem mit der Präsentation der „Stonehenge-Anlage“ geben. Der Tag der Technik stehe ganz im Zeichen der Gerätschaften rund um Sternenbeobachtung, Forschung und Raumfahrt. „Und wir veranstalten wieder unser Kinderfest unter dem Titel ‘Zu den Sternen’“, sagt Mathias Thiel.

Außerdem stünde noch der Tag der Sonnenbeobachtungen, die Nacht der Sternschnuppen sowie Ausstellungen und Vorträge in Kindergärten, Grundschulen und dem Gymnasium an. Bei Veranstaltungen wie dem Tag der Vereine und dem Festumzug sei die Astronomische Gesellschaft natürlich mit dabei.