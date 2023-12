„Das schönste Geschenk“: Museum im Kreis Greiz kann sich freuen

Hohenleuben Die Hohenleubener Museumsleiterin ist glücklich, konnte doch ein großer Wunsch erfüllt werden. Im Museum zieht jetzt Weihnachten ein.

„Es ist das schönste Weihnachtsgeschenk“: Antje Dunse, Leiterin des Museums Reichenfels in Hohenleuben, ist die Freude anzusehen. Sie steht im Keller des musealen Hauses und blickt auf das neue Depot für Bilder, auf das sie lange gewartet hat.

Das neue Bilddepot, das dank Leader-Förderung gebaut werden konnte. Foto: Tobias Schubert / Funkemedien Thüringen

Es sei ein wenig aus der Not heraus geboren, sagt die Museumsleiterin. Vor nicht allzu langer Zeit erhielt die Einrichtung einen großen Schatz vererbt: Knapp 110 Gemälde und Skizzen des Triebeser Malers Oscar Gessner, der lange Zeit auch in Neuärgerniß lebte. Doch wohin damit, wenn sie nicht mehr in der derzeit laufenden Sonderausstellung zu sehen sind? Derzeit kann man den ersten Teil der Werke bewundern, der zweite soll gleich zu Beginn des nächsten Jahres folgen. „Wir mussten was tun.“

„Schönstes Weihnachtsgeschenk“ dank vieler Helfer möglich gemacht

Doch das war gar nicht so einfach, schließlich sind mit einem solchen Depot auch enorme Kosten verbunden, vor allem für ein kleines Haus, das auch noch von einem Verein betrieben wird – dem Vogtländischen Altertumsforschenden Verein zu Hohenleuben (VAVH). Doch wer die umtriebige Museumsleiterin kennt, weiß, dass sie sich von solchen Dingen nicht abschrecken lässt. Und so fand sie auch für dieses Problem schnell eine Lösung und Unterstützung durch die Leader-Aktionsgruppe Greizer Land, die 75 Prozent der rund 10.000 Euro Kosten als Förderung aus EU-Mitteln übernahm. „Ohne diese Förderung hätten wir das Projekt nicht umsetzen können“, ist Dunses Dankbarkeit groß.

Eine historische Puppenstube in einer der Vitrinen im Museum Reichenfels Foto: Tobias Schubert / Funkemedien Thüringen

Doch allein mit dem Geld war es nicht getan. Der Raum, in dem das Bilddepot nun untergebracht ist, wurde seit Jahrzehnten für Publikationen wie das VAVH-Jahrbuch genutzt, „er war krachend voll“. Rund 100 Bücherkartons trugen die freiwilligen Helfer des Vereins heraus, sie lagern jetzt in einem Raum in Hohenleuben, den man kostenlos von der WBG Wohnungsbaugesellschaft Vogtland mbH zur Verfügung gestellt bekam: „Wir sind darüber ganz, ganz glücklich“. Auch die Räumlichkeiten selbst musste man mit der Hilfe der Ehrenamtlichen sanieren, sie waren in die Jahre gekommen.

Es wird weihnachtlich im Museum Reichenfels in Hohenleuben

Benutzt wird für das Depot nun ein Schweizer System, das sich als kostengünstiges erwies. Es ist mobil und kann leicht auf- und abgebaut werden, sollten sich die Begebenheiten ändern. Damit ist es möglich, dass die Bilder konstant bei circa 20 Grad Celsius und einer Luftfeuchtigkeit von rund 15 Prozent gelagert werden können. Die Luft wird automatisch entfeuchtet. Auch den Aufbau der Anlage übernahmen Ehrenamtliche.

An eine Tradition im Vogtland erinnert ein von der Decke hängender Weihnachtsbaum. Foto: Tobias Schubert / Funkemedien Thüringen

Doch das sind nicht die einzigen Neuigkeiten aus dem Museum Reichenfels. Denn dort zieht natürlich auch die Weihnachtszeit ein, wenn auch etwas anders, als man es vielleicht denken mag. Weil es bereits viele Krippenausstellungen oder Schauen mit ähnlichen Themen gäbe, überlegte Dunse, wie man eine kleine Ausstellung vielleicht in die bereits bestehenden integrieren könnte und kam auf eine schöne Idee: Die weihnachtlichen Ausstellungsstücke – historisches Spielzeug, Puppen, eine Puppenstube und mehr – finden sich nun in den Vitrinen, zusammen mit den anderen Dingen.

Weihnachtstraditionen im Vogtland im Fokus

Und es wird auch an alte Traditionen des Vogtlandes erinnert: So hängt von der Decke eines Raumes ein Weihnachtsbaum, wie es früher in der Region üblich war. Dunse selbst erfuhr davon in ihrem Heimatort Wellsdorf, als sie an der Chronik für den Ort arbeitete. Ein älterer Einwohner, der dort aufwuchs, inzwischen aber leider verstorben ist, erzählte von seinen Erinnerungen. Vor allem aus Platzmangel – weil die einzige, beheizbare, große Stube der Häuser zumeist voll war – wurden die Bäume gehängt und nicht gestellt, wie jetzt auch im Museum.

Ein Spielzeugmodell der Santa Maria um das Jahr 1920 im Museum in Hohenleuben. Mit ihr fuhr Kolumbus nach Amerika. Foto: Tobias Schubert / Funkemedien Thüringen

Das Museum Reichenfels kann noch bis 21. Dezember, 13 Uhr, zu den normalen Öffnungszeiten besucht werden. Danach steht bis

3. Februar eine längere Pause an, in der die Sammlung gepflegt und der zweite Teil der Gessner-Schau aufgebaut werden soll. Ein Sonntagsgespräch zu den Vater-und-Sohn-Geschichten von e.o.plauen gibt es am 21. Januar aber unabhängig davon trotzdem.