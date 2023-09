Mohlsdorf. Insgesamt 95 Schüler gehen in die Grundschule, sechs Lehrer und sechs Erzieher arbeiten dort.

An der Grundschule Mohlsdorf sind in diesem Jahr 24 Schüler in die erste Klasse aufgenommen worden. Ihre Klassenlehrerin ist Elke Mankewitz, Erzieherin Andrea Helmer. Die Schüler freuen sich darauf, Lesen, Schreiben und Rechnen zu lernen. Insgesamt 95 Schüler gehen in die Grundschule, sechs Lehrer und sechs Erzieher arbeiten dort. Schulleiterin ist Simone Lüttchen.