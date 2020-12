Das verschwundene Denkmal

Im März 2020 jährte sich der Kapp-Putsch in Zickra zum 100 Mal. Anlässlich dieses Jahrestages berichtete Dieter Bauke in unserer Zeitung ausführlich über das Ereignis und dessen Bedeutung. „Aus heutiger Sicht erstaunt das politische Engagement der Massen. Aber es ging um die Verteidigung ihrer durch die Novemberrevolution erlangten Rechte. Diesem Selbstbewusstsein ist es auch geschuldet, diesen Kampf die „Schlacht bei Zickra“ zu nennen“, schrieb damals Dieter Bauke.

1970 wurde bei Zickra ein Denkmal zu diesen Ereignissen errichtet, das heute jedoch nicht mehr existiert. Ein Leser, der Baukes Text gelesen hatte, wandte sich nun an uns, auf der Suche nach Hinweisen zum Verschwinden des Mahnmales. Er wollte vor allem wissen, wer die Beseitigung des Mahnmales veranlasst hatte. Wer nun aber genau, die Beseitigung des Denkmales in Zickra veranlasste, konnten wir bisher nicht ermitteln.

Wie das Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie, Bau- und Kunstdenkmalpflege mitteilte, war das Kapp-Putsch-Denkmal in Zickra zu den Zeiten der DDR ein Kulturdenkmal. Am 16. September 1993 wurde es, im Zuge der Überprüfung der Kulturdenkmale im Landkreis Greiz, aus dem Denkmalbuch des Freistaats Thüringen gestrichen. Martin Baumann, Abteilungsleiter Inventarisation, Gartendenkmalpflege sagt: „Der Hauptgrund dafür war der geringe künstlerische Wert der kleinen Anlage. Das Denkmal stand als Solitär auf einer kleinen Anhöhe. Es stand im Zusammenhang mit der Gedenkstätte, die in dem unweit liegenden ehemaligen Gasthof eingerichtet war, der am 3. Juli 2000 ebenfalls von der Denkmalliste gestrichen worden ist.“

Kapp-Putsdch-Denkmal in Zickra. Bild aus „Die Kapitulation von Zickra", Staatliche Museen Greiz (Hg.), 1971. Foto: Hg Staatliche Museem Greiz

Jörg Metzner, Leiter der Unteren Denkmalschutzbehörde in Greiz, habe nach der Löschung der Denkmaleigenschaft der Gedenkstätte zur sogenannten „Schlacht bei Zickra“ in Berga/Elster durch das Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie dieses aus den Augen verloren, erzählt er. Soweit er sich erinnern konnte, sei im Rahmen von Straßenbaumaßnahmen die Anlage beseitigt worden.

Auch das Staatsarchiv Greiz, welches für den fraglichen Zeitraum Akten der thüringischen Landesbehörden, die im Kreis Greiz, Saale-Orla-Kreis und zum Teil in der Stadt Gera ihren Sitz hatten, verwahrt, konnte keine Hinweise auf den Verbleib des Denkmals in Zickra ermitteln.

Gerüchten zufolge soll vor ein paar Jahren das Relief bei einer ebay-Versteigerung aufgetaucht sein – so war es aus dem Staatsarchiv und dem Landratsamt zu erfahren.

Sabine Richter, Vorsitzende des Heimat- und Geschichtsvereins Berga, bestätigt die Gerüchte. Die Stadt habe sich damals mit dem Bieter einigen können und den großen gusseisernen Schriftzug zurückgeholt. Seither liege er eingemottet auf dem Bauhof der Gemeinde, erzählt Richter. Für den Verein sei der Schriftzug einfach zu groß. „Im Spittel haben wir dafür keinen Platz. Vielleicht findet sich irgendwann ein Platz im Freien“, so Richter.