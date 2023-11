Das Wichtigste aus Greiz, Zeulenroda und der Region

Greiz/Zeulenroda-Triebes Die Schaufenster in Greiz sollen wieder märchenhaft werden: die wichtigsten Meldungen aus Greiz, Zeulenroda und der Region

Trödelmarkt in Greiz

Zum nächsten Trödelmarkt am Papiermühlenweg Greiz laden die Veranstalter am Samstag, dem 2. Dezember, in der Zeit von 8 bis 14 Uhr, ein. Ein rundes Dutzend Händler bietet in der Trödelhalle alles an, was die Herzen von Sammlern, Trödelfans, Raritätenjägern und allen, die gerne in Dingen aus Uromas Zeiten stöbern, höher schlagen lässt. Die Zufahrt ist ausgeschildert.

Greizer Schaufenster sollen wieder märchenhaft werden

Zum dritten Mal wollen Schulen, Kinder, Händler, Vereine und Pflegeeinrichtungen leere Fenster in der Greizer Innenstadt in eine einmalige Märchenwelt verwandeln. Enthüllt werden sie am Sonntag, 3. Dezember, ab 16 Uhr. Treffpunkt ist bei Hörmeister Hörakustik am Burgplatz. Die Tourist-Information Greiz bietet außerdem am 6., 15., und 19. Dezember Führungen in Verbindung mit den Märchenfenstern an.

Rechte Symbole an Häuser und Werbetafeln in Kleinreinsdorf geschmiert

An Bushaltestellen, Firmengebäuden, Werbetafeln und Stromkästen in Kleinreinsdorf (Mohlsdorf-Teichwolframsdorf) verewigten sich bislang unbekannte Täter mit schwarzer Farbe, sodass nunmehr die Polizei ermittelt. Laut den Ordnungshütern geschah dies irgendwann zwischen Montag, 27. November, und Dienstag, 28. November. Sie schmierten diverse rechtsgerichtete Symbole und Schriftzüge an die Gebäude und Örtlichkeiten, zudem habe man mehrere Buchstabenfolgen festgestellt, welche sich gegen die Polizei richten. Wer hinter den Schmierereien steckt, ist unbekannt. Zeugen, welche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 0 36 61 / 62 10 an die Polizeiinspektion Greiz zu wenden.

Weihnachtliches an der Reudnitzer Regelschule

Der erste „Weihnachtliche Markt“ der diesjährigen Adventszeit startet am Freitagnachmittag, dem 1. Dezember, an der Freien Regelschule in Reudnitz. Zwischen 15 und 19 Uhr können die Besucher hier voll in das Adventsflair eintauchen. Außer auf selbstgebackene Plätzchen und Lebkuchen darf man sich auf den ersten Glühwein beziehungsweise Kinderpunsch des Jahres freuen. Zudem kann man jede Menge an weihnachtlichen Basteleien – von Holzarbeiten über Rentier-Beutel und Bratapfelmarmelade bis zu Windlichtern und Laternen – entdecken. Außerdem ist eine Märchenaufführung um 15.30 Uhr und 17.30 Uhr geplant, in Raum 10 der Schule. Selbst Hand anlegen dürfen die Besucher auch, beim Plätzchen backen, beim weihnachtlichen Basteln sowie dem Bemalen von Steinen und Gipsfiguren,

Fußgänger in Reichenbach leicht verletzt

Eine 33-Jährige war mit ihrem Ford auf der Dr.-Külz-Straße in Reichenbach in Fahrtrichtung der Greizer Straße unterwegs. Als sie nach links in die Dammsteinstraße abbog, übersah sie einen 61-Jährigen, der zu Fuß die Straße überquerte, und stieß mit ihm zusammen. Der Fußgänger erlitt leichte Verletzungen, die ambulant behandelt wurden.

Alte Geräte in Greiz reparieren lassen

Ob Fahrräder, Lichterbögen oder andere Elektrokleingeräte – alles, was kaputt ist und was man selber mitbringen kann, hat in der „Reparierbar“ des Greizer „Thearter“-Vereins gute Chancen repariert zu werden. Sie findet das nächste Mal am Dienstag, 5. Dezember, ab 17 Uhr, im 10arium in der Naumannstraße in Greiz statt. Fragen und Absprachen bitte an info@10arium.de. Die Reparatur von Handys und Computertechnik ist zu diesem Termin nicht möglich.