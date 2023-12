Das Wichtigste aus Greiz, Zeulenroda und der Region

Greiz/Zeulenroda-Triebes Die Fusion von Berga und Wünschendorf rückt näher und ein Brand in Greiz: die Meldungen aus Greiz, Zeulenroda und der Umgebung

Die wichtigsten Nachrichten vom Wochenende aus Greiz, Zeulenroda und der Umgebung:

Erster Schritt für Fusion von Berga und Wünschendorf ist gemacht

Der Innenausschuss des Thüringer Landtags hat für weitere Gemeindefusionen den Weg frei gemacht – darunter auch die von Wünschendorf und Berga. Das berichtet der MDR. Insgesamt wollen sich 29 Gemeinden und Städte zu neun Kommunen zusammenschließen. Nun muss nur noch der Landtag über den Gesetzentwurf entscheiden, das soll voraussichtlich in dieser Woche geschehen. Die Zustimmung gilt aber als gesetzt. Der Fusionsgedanke von Wünschendorf (noch Teil der Verwaltungsgemeinschaft mit dem gleichen Namen) und Berga war vor ziemlich genau zwei Jahren ins Rollen gekommen. Kurz vor Weihnachten 2021 hatte der Wünschendorfer Bürgermeister Marco Geelhaar (parteilos) im Bergaer Stadtrat vorgesprochen. Im August 2022 hatte man dann den Fusionsvertrag unterschrieben. Ab 1. Januar 2024 will man nun gemeinsame Wege gehen.

Winterzauber im Sommerpalais Greiz

Am Samstag, 9. Dezember, lädt das Greizer Sommerpalais wieder zum „Winterzauber“ von 10 bis 17 Uhr in den Gartensaal ein. In einladender Atmosphäre präsentieren Künstler und Händler ihr Angebot, das Keramik, Grafik, Bücher und viele Geschenkideen umfasst. Auch Genießer kommen auf ihre Kosten. Weihnachtliche Klänge des Posaunenchors Caselwitz um 14 Uhr ergänzen den bewährten Stamm der Anbieter und stimmen auf eine besinnliche Advents- und Weihnachtszeit ein.

Lions-Club Greiz hat die nächsten Sieger ausgelost

Der Lions-Club Greiz hat bei seiner Adventskalender-Aktion für den guten Zweck die Gewinnnummern für Sonntag, 3. Dezember, und Montag, 4. Dezember ausgelost. Folgende Nummern haben gewonnen: 001104 (Stollen und Lebkuchen), 001145 (Gutschein für Hairlounge), 000884 (Überraschung), 000412 (Gutschein für Kartoffeln vom Landwirtschaftsbetrieb Wolf in Raasdorf), 000367 (Gutschein für Männerladen „Outfit“), 001019 (Kajak-Gutschein), 000630 (Überraschung) und 001260 (Rewe-Gutschein).

Gartenlaube in Greiz abgebrannt

Am Freitagnachmittag, gegen 17.15 Uhr, brannte in der Gartenanlage Einigkeit in Greiz eine Gartenlaube vollständig nieder. Die Brandursache ist derzeit noch ungeklärt. Hinweise sind unter der Telefonnummer 03661/62 10 möglich.

Bergaer und Greizer mit Marihuana erwischt

In der Puschkinstraße in Berga wurde in der Nacht vom Freitag auf Samstag, gegen 3.45 Uhr, ein 28-jähriger Mann mit drei Gramm Marihuana erwischt. Das Betäubungsmittel wurde sichergestellt. Ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde eingeleitet.

Ähnlich erging es am Freitagnachmittag, gegen 14.45 Uhr, einem Greizer in der Mollbergstraße. Beim 35-Jährigen wurde ein halbes Gramm Marihuana aufgefunden.

Automatisches Notrufsystem überführt laut Polizei bei Auma eine Unfallflüchtige

Weil das automatische Notrufsystem ihres Opel Corsa nach dem Unfall nicht nur die Einsatzleitstelle in Gera alarmierte, sondern dabei auch ihr Kennzeichen übermittelte, wurde eine 21-Jährige der Unfallflucht überführt. Zuvor war sie am Samstag, 2. Dezember, gegen 9.30 Uhr auf der Landesstraße 3002 zwischen Auma und Braunsdorf von der Fahrbahn abgekommen, hatte Leitplanken beschädigt und war danach weggefahren. Die ausgerückten Rettungskräfte fanden nur noch die Spuren vor. Nun erwartet die 21-Jährige ein Strafverfahren wegen Unfallflucht.

Kreisausschuss Greiz tagt am Dienstag

Der Kreis- und Finanzausschuss des Landkreises Greiz tagt wieder am Dienstag, 5. Dezember, ab 17 Uhr im Sitzungszimmer 112 des Landratsamtes. Auf der Tagesordnungen steht, neben Informationen und Anfragen, lediglich der Punkt „außerplanmäßige Ausgabe in der Haushaltsstelle 02101.98100, kommunales Rechenzentrum – Rückzahlung Fördermittel an das Land“.

Unfall auf der Autobahn bei Reichenbach mit 55.000 Euro Schaden

Wie die sächsische Polizei berichtet, kam am Freitag gegen 20 Uhr ein 62-Jähriger mit seinem BMW auf der Autobahn 72 bei Reichenbach aufgrund der glatten Straße von der Fahrbahn ab. Er kollidierte mit der Schutzplanke, wobei acht Plankenfelder beschädigt wurden. Verletzt wurde niemand. Am BMW entstand Totalschaden. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Dazu war die Autobahn über eine Stunde voll gesperrt. Es entstand ein Gesamtschaden von 55.000 Euro.