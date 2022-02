Das wilde Vogtland in Worten und Bildern

Reichenbach/Zeulenroda. Zu einem Naturvortrag mit vielen Fotos wird in das Neuberinhaus in Reichenbach eingeladen.

„Wildes Vogtland“ heißt das Thema, über das der aus Zeulenroda kommende Referent Andreas Martius am Sonntag, 20. Februar, ab 17 Uhr im Neuberinhaus Reichenbach berichten will. In der Einladung heißt es dazu: „Es müssen nicht immer das australische Outback, der brasilianische Regenwald oder die afrikanischen Savannen sein. Auch das Vogtland weist eine außergewöhnliche Landschaft und eine erstaunliche Flora und Fauna auf.“

Der „kurzweilige, aber mit enormem Fachwissen gespickte Vortrag“ zeige zudem in Fotografien die Tier- und Pflanzenwelt des Vogtlandes. Rund 190 Tier- und Pflanzenarten der Fotodatenbank Fokus-Natur der beiden renommierten Naturfotografen Torsten Pröhl und Frank Leo sollen illustrieren, auf welchem hohen Niveau heutige Naturfotografie die Schönheit und auch Verletzlichkeit der Umwelt einzufangen vermag.

Zeigen will man die bezaubernden Landschaften des Vogtlandes und die gestochen scharf fotografierten Vögel, Wildkatzen, Fischotter, Schlangen und Insekten, welche dort ihren Lebensraum haben.

Für Naturschutz sensibilisieren

Der haupt- und nebenberufliche Natur- und Umweltschützer Andreas Martius – er ist im Landratsamt Greiz angestellt und im Naturschutzbund (Nabu) aktiv – verstehe es, mit diesem spannenden und lehrreichen Vortrag die Besucher in seinen Bann zu ziehen und sie zu entschiedenem Handeln für den Erhalt der Natur zu sensibilisieren.

Der Zutritt zur Veranstaltung ist nach der 2G-plus-Regel möglich, die Nachweise sind laut den Veranstaltern beim Betreten des Neuberinhauses vorzuzeigen.

Der Eintritt zur Veranstaltung kostet im Vorverkauf 15,50 Euro (ermäßigt: 13,30 Euro, Kinder: 8,50 Euro). An der Abendkasse gelten leicht höhere Preise.

Weitere Informationen und Eintrittskarten gibt es in der Tourist Information in Reichenbach am Markt oder an der Theaterkasse im Neuberinhaus (Telefon 03765/12 188, E-Mail: ticket@neuberinhaus.de).