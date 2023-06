Daßlitz stellt Feuerwehrfahrzeug nach 55 Jahren außer Dienst

Patrick Weiland, Wehrleiter Langenwetzendorf, übergibt das Fahrzeug an Karsten Dietsch, Wehrleiter Daßlitz, mit dem Langenwetzendorfer Bürgermeister Kai Dittmann (CDU) und dem Ortsbrandmeister Knut Barthold (von rechts)

Daßlitz. Es war das vielleicht älteste Fahrzeug in Thüringen, nun ist Schluss: Die Daßlitzer Feuerwehr hat ein Fahrzeug, Baujahr 1968, außer Betrieb genommen. Einen Ersatz gab es aber auch gleich.

Die „alte Dame“ hat sich ihre Rente redlich verdient: In Daßlitz ist am Sonntag das wahrscheinlich älteste Feuerwehrfahrzeug des Landkreises und vielleicht sogar Thüringens außer Dienst gestellt worden. Mit Baujahr 1968 hat es eine Betriebszeit von 55 Jahren hinter sich, davon 32 Jahre bei der Feuerwehr Daßlitz. Ersatz rollte noch am Sonntag auf den Hof. Von der Feuerwehr Langenwetzendorf wurde ein Tanklöschfahrzeug übernommen, nachdem dort im vergangenen Jahr ein neues Fahrzeug angeschafft werden konnte. Bevor die „alte Dame“ aber tatsächlich den Ruhestand angetreten hat, wurde noch eine letzte Rundfahrt durch den Ort unternommen.