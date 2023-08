Conni Winkler, Reporterin, Redakteurin, Porträt<br/><br/>48 Jahre, seit 1.1.2019 bei der OTZ. Vom 1.Januar 2019 bis 31. Dezember 2020 als Volontärin. Seit 1. Januar 2021 arbeite ich als Redakteurin für die OTZ Greiz. <p/> Ich bin für alle lokalen Themen in und um Greiz und Berga zuständig. <p/> Ich liebe es, mit Menschen zu sprechen, ihnen zuzuhören und zu ergründen, warum sie tun, was sie tun, egal, woher sie kommen und was sie für eine Meinung haben. Sie alle sind es wert, dass ich ihnen zuhöre.