Demo-Teilnehmer in Greiz: „Wo sollen diese Maßnahmen noch hinführen?“

Trotz Dauerregen sind am Samstagabend in Greiz gut 1500 Menschen gegen die Corona-Maßnahmen auf die Straße gegangen. Die Polizei versuchte, die Ansammlungen aufzulösen.

Greiz. Warum Menschen in Greiz gegen die Corona-Maßnahmen protestieren. Ein Protokoll.

Die Polizei spricht am Samstagabend von rund 1500 Menschen, die in Greiz an einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen teilgenommen haben. Eine Sprecherin der Landespolizeiinspektion Gera bestätigte gegen 21.30 Uhr, dass keine Versammlung angemeldet war, doch den Einsatzkräften bekannt war, dass zu einem „Corona-Spaziergang“ am Wochenende aufgerufen wurde. Deswegen waren neben der Greizer Polizei auch weitere Einsatzkräfte aus Thüringen vor Ort.

Beim Aufzug der Demonstrierenden durch die Greizer Neustadt sei es überwiegend friedlich geblieben. Allerdings sei es auch zu verbalen Unmutsäußerungen, vereinzeltem Entzünden von Pyrotechnik sowie zu Flaschenwürfen gekommen. Der Aufzug wurde durch Polizeikräfte begleitet und löste sich gegen 20 Uhr auf, heißt es.

Im Nachgang der Versammlung sei ein Flaschenwerfer ausfindig gemacht und seine Identität festgestellt worden. Dabei habe der Mann Widerstand geleistet. Er und ein weiterer Mann seien deswegen in Gewahrsam genommen worden. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Die Einsatzkräfte verzeichneten keine Verletzten, allerdings drei beschädigte Polizeifahrzeuge.

Die Demonstration im Protokoll:

19 Uhr:

Der Platz vor der Friedensbrücke füllt sich zusehends. Die gut 1500 Menschen, die sich dort und über den gesamten Kreuzungsbereich in Richtung Schlossbrücke versammelt haben, wollen ihren „Spaziergang“ allen Anschein nach in das Stadtinnere fortsetzen, um gegen die Corona-Maßnahmen zu protestieren. Daran werden sie durch die Einsatzkräfte der Polizei gehindert. Diesen haben kurzerhand den Brückenzugang versperrt.

1500 Menschen bei nicht genehmigtem Corona-Protest in Greiz Am Samstagabend kamen in Greiz rund 1500 Menschen zu einem nicht genehmigten Protest gegen die Corona-Schutzmaßnahmen.

19.15 Uhr:

Der Demonstrationszug schwenkt in die Carolinenstraße. Zwischendurch gibt es ein paar Gespräche dieser Zeitung mit Passanten, die etwas abseits laufen. Ein Greizer Ehepaar sagt, dass sie jeden Abend ihren Spaziergang machen würden. Die Frau sagt, dass sie gegen die Impfung von Kindern sind. Sie selbst sei geimpft. Keiner von ihnen – junge Leute ebenso wie ältere, auch ein Rollstuhl-Fahrer ist unter ihnen – will seinen Namen sagen. Der Rollstuhl-Fahrer ist nach eigenen Aussagen geimpft, doch würde er die Abgrenzung zwischen Geimpften und Ungeimpften nicht verstehen. Schließlich müsste es doch jeder für sich entscheiden, wie er damit umgehen will, sagt er.

Zwei weitere Demonstranten beteuern, dass sie jeden Abend, so wie an diesem Sonnabend auch, spazieren gehen. Die junge Frau sagt, dass sie nicht verstehen könne, warum sie ab 22 Uhr nicht mehr auf die Straße dürfe. Sie fühle sich wie ein Mensch zweiter Klasse. Sie sei nicht gegen eine Impfung, doch finde sie, dass der Impfstoff noch nicht ausreichend geprüft sei.

Ein älteres Ehepaar sieht die Demokratie in Gefahr sehen und frage sich, „wo diese Maßnahmen noch hinführen“ sollen. Andere sprechen davon, dass sie Angst um ihre Kinder hätten und grundsätzlich gegen eine Impfpflicht wären, obwohl sie selbst geimpft seien und auch zuvor alle Impfungen erhalten hätten. Nur wie man eben jetzt damit umgehen würde, das könnten sie nicht verstehen.

Eine Demonstrantin äußert ihre Angst, dass ihr Lebenswerk – ein Geschäft – unter den 2G-Regeln kaputt gehen könnte, wenn sie diese konsequent durchsetzen muss.

19.30 Uhr:

Die ersten Teilnehmer der Demonstration kommen in Richtung Innenstadt. Eine großangelegte Absperrung der Polizei mit mehreren Fahrzeugen hindert sie daran. Der Demonstrationszug spaltet sich und kleinere Gruppen ziehen weiter, teilweise über die Schlossbrücke, teilweise nehmen sie andere Wege. Zwischendurch sind immer wieder ein paar gezündete Feuerwerkskörper zu hören und Sprechchöre, mit denen die Teilnehmer ihren Unmut über die Corona-Maßnahmen laut kundtun.

19.40 Uhr:

Ein Herr schimpft aufgebracht. Er musste sein Fahrzeug weit entfernt vom Wohnort abstellen. Er wäre von der Polizei nicht durchgelassen worden. Ein Ehepaar kann nicht losfahren, da die Autos nicht aus Greiz fahren könnten. Die Polizei hätte Straßen gesperrt.

Demonstranten, die sich an der Freiheitsbrücke versammelt haben, beobachten die Polizeibeamten, die die Brücke zugemacht hatten und niemanden durchließen. Ein Herr fragt die Berichterstatterin, warum sie eine Maske tragen würde. Gerade an der frischen Luft sei dies schädlich. Er finde den Einsatz der Polizei ziemlich überspitzt.

Zu guter Letzt treffen wir noch eine ältere Dame und ihre Tochter. Sie suchten ihr Fahrzeug, das sie in der Friedhofsstraße abgestellt hätten. Sie erzählen, dass sie aus Eisenberg zur Demo nach Greiz gekommen wären. Sie seien nicht geimpft und würden der gesamten Impfpolitik nicht vertrauen. Zu viel würde stetig wieder in Frage gestellt und der Wissenschaft zu wenig Beachtung geschenkt.

Gegen 20.30 Uhr:

Es wird ruhiger, eine Gruppe zieht über die Schlossbrücke. Auch sie machen, wie viele andere Teilnehmer auch, mit Trillerpfeifen und Sprechchören wie „Wir sind das Volk“ und „Frieden, Freiheit“ auf sich aufmerksam.

Die gesamte Zeit kreist eine Drohne über der Stadt. Polizeifahrzeuge fahren von einer Brücke zur anderen, mal mit Sondersignal, mal nur mit Blaulicht. Zeitweise ist die Stadt in ein blaues Lichtermeer getaucht.

Greiz im Ausnahmezustand: 1500 Menschen protestieren gegen Corona-Schutzmaßnahmen