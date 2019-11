Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Den Landkreis bereichert

Den Verein Leader Aktionsgruppe Greizer Land gibt es bereits seit 2007. Seitdem setzen sich Vorstand, Management und Mitglieder dafür ein, den ländlichen Raum zu stärken, indem man Interessierte zu ihren Projektideen berät und Fördermöglichkeiten abklopft.

Schaut man sich die Zahlen der vergangenen Jahre an, so kann man dem Verein Erfolg bescheinigen. Millionen Euro flossen seit Gründung der Aktionsgruppe in Projekte im Landkreis Greiz und es ist in meinen Augen fraglich, ob dies auch ohne Leader geschehen wären.

Natürlich ist es reine Spekulation, ob es die Projekt, die dank Leader realisiert werden konnte, nicht auch ohne die Aktionsgruppe gegeben hätte. Ich denke allerdings, dass dem nicht so gewesen wäre. Zu den Aufgaben der Gruppe gehört ja nicht nur die Ausreichung von Fördermittelanträgen – das ginge leicht auch über das Internet. Ein wichtiger Bestandteil der Arbeit ist auch die Beratung, also was überhaupt förderfähig ist und wie man eine eigene Idee vielleicht so gestalten kann, dass eine finanzielle Zuwendung möglich ist. Hier liegt die wahre Stärke des Projektes, dem man attestieren kann, dass es den Landkreis bereichert hat. Hoffentlich noch viele Jahre lang.