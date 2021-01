Denkmalpreis ging an drei Baudenkmäler

Greiz. Gleich an drei bedeutende Baudenkmäler im Landkreis Greiz konnten im vergangenen Jahr im Rahmen der regelmäßigen Vergabe des Denkmalpreises des Landkreises Greiz bedacht werden.

So wurde mit dem Denkmalpreis In vergangenen Jahr wurde nach umfangreichen Instandsetzungs- und Umgestaltungsmaßnahmen die Grabstätte der Opfer der Zwangsarbeit im Außenlager „Schwalbe V“ Berga des Konzentrationslagers Buchenwald im Beisein des Thüringer Ministerpräsidenten Bodo Ramelow (Linke) und des israelischen Botschafters feierlich eingeweiht.

In Weida konnte in das jahrelang leerstehende Kulturdenkmal Markt 4 nach komplexen Instandsetzungsarbeiten eine Pflegeeinrichtung einziehen. Zum anderen erhielt die Kirche in Greiz-Reinsdorf einen Denkmalpreis. Die Mitglieder der Kirchgemeinde haben in mehrjährigen Restaurierungsarbeiten die Kirche Greiz-Reinsdorf restauriert. Sie kann nun wieder der Öffentlichkeit mit der herausragenden Jugendstilfassung präsentiert werden. Die Würdigungen die die Vergabe des Denkmalpreises erfuhr, fand coronabedingt im kleinsten Rahmen ohne Öffentlichkeit in der Kirche Greiz-Reinsdorf statt.

Zusätzlich wurden die Preisträger in einem Pressegespräch gewürdigt. Der „Tag des offenen Denkmals“ fand in diesem Jahr digital statt – nur wenige Denkmaleigentümer, Vereine und Kirchgemeinden beteiligten sich. (red)