Rudy Giovannini, der auch als Caruso der Berge firmiert, gastiert am 29. Februar in Greiz.

Greiz. Zum Konzert mit Rudy Giovannini wird am Sonnabend in die Vogtlandhalle eingeladen.

Der Caruso der Berge gastiert in Greiz

Rudy Giovannini, der auch unter dem Namen „Caruso der Berge“ bekannt ist, ist wieder unterwegs und macht am Sonnabend, 29. Februar, auch in Greiz Station.

„Nach den umjubelten und ausverkauften Konzerten in den letzten Jahren in Thüringen“ gastiert der Südtiroler und Grand Prix Gewinner 2006 anlässlich seiner neuen Tournee am Samstag, 29. Februar, ab 16 Uhr in der Vogtlandhalle Greiz, teilt die Veranstaltungsagentur mit.

Seine Gesangsausbildung erhielt Giovannini am Konservatorium von Verona und bei Professor Arrigo Pola in Modena, bei dem früher schon Luciano Pavarotti Gesang studiert hatte. Von seinem väterlichen Freund Pavarotti stammt der berühmte Satz, den Rudy oft zitiere: „Es gibt keine Musik erster oder zweiter Klasse, es gibt nur schöne oder schlechte Musik, und das was du machen willst, ist schöne Musik“, heißt es in der Ankündigung.

Heute fühle sich Rudy Giovannini in der volkstümlichen Szene richtig zu Hause und sei zu einem ausgesprochenen Publikumsliebling geworden, was seine zahlreichen Fanclubs beweisen würden. „Seine Live-Konzerte sind ein Erlebnis und seine Musik ein wahres Lebenselixier - hat sie doch schon vielen Menschen, die durch Schicksalsschläge an einem Tiefpunkt ihres Lebens angelangt waren, neue Kraft, neuen Mut und neue Lebensfreude gegeben.“ Wer einmal ein Konzert des Sängers erlebt habe, sei beeindruckt und verzaubert. „Dieser Künstler besticht nicht nur durch seinen Gesang, sondern auch durch seine sympathische Art, seine humorvolle Moderation und durch seine Fähigkeit, das Publikum mit einzubeziehen und am Geschehen teilnehmen zu lassen.“

Karten für das Konzert in der Vogtlandhalle gibt es ab 24 Euro. Sie sind in der Vogtlandhalle, Telefon 03661/62 880 sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.