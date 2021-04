Der Corona-Toten wird gedacht

Greiz. Für den 18. April hat der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) zum gemeinsamen Gedenken an die an Corona Verstorbenen aufgerufen. Der Ambulante Hospiz- und Palliativberatungsdienst des Diakonieverein Carolinenfeld Greiz unterstützt diese Aktion stellvertretend für alle Dienste, die sich im Landkreis Greiz um ein würdevolles Leben und Sterben von Menschen bemühen.

Es wird zum Innehalten aufgerufen, denn „wir sind nicht nur dafür da, schwerst kranken und sterbenden Menschen die letzte Zeit ihres Lebens ihren Vorstellungen entsprechend zu gestalten, genau hinzuhören und einfühlend zu begleiten. Wir sind ebenso für die Menschen da, die zurückbleiben und in ihrer Trauer Unterstützung suchen. Das gilt auch und erst recht in Zeiten der Corona-Pandemie“, so die Koordinatorin des Hospizdienstes, Jeannette Reinhold.

Kerze entzünden

Sie fordert dazu auf, am 18. April um 10 Uhr innezuhalten und eine Kerze zu entzünden im Gedenken an alle, die letztes und dieses Jahr verstorben sind. Hinter jedem Verstorbenen stehen Menschen mit Angehörigen, Freunden und Bekannten, aber auch Menschen, die sich durch ihr Engagement um das Wohlergehen im Leben und Sterben bemüht haben.

Viele Menschen konnten sich gerade in den letzten Monaten nicht auf gewohnte Weise von dem Verstorbenen verabschieden, können dadurch den Verlust oft nicht begreifen. Das tröstende Zusammensein mit Freunden und Bekannten fehlt vielen Trauernden, wie auch der fehlende Austausch mit anderen trauernden Menschen im Trauercafé des Ambulanten Hospizdienstes, was aufgrund der Verordnungen seit fast einem Jahr nicht stattfinden konnte. Dem begegnet der Ambulante Hospiz- und Palliativberatungsdienst Greiz unter anderem durch das Angebot von persönlichen Beratungen für Trauernde sowie Hilfesuchenden zur Aufarbeitung der Verlusterfahrung.

Erlebbare Trauerarbeit

Corona scheint für uns alle zu einer gewissen erlebbaren Trauerarbeit geworden zu sein. Eine Ausnahmesituation hält für viele an und kein Ende scheint in Sicht. Viele Menschen, die sich im privaten und beruflichen Alltag um pflegebedürftige und kranke Menschen liebevoll kümmern, sind umso mehr herausgefordert. Diesen Menschen gilt besonderer Dank und Hochachtung für ihren unermüdlichen Einsatz. Die mit der Welle verbundenen täglichen Herausforderungen zwischen Pflichtbewusstsein und Vorsicht, Fürsorge und Grenzen der erlebbaren Hilflosigkeit und Überforderung werden zu einer menschlichen Belastungsprobe. Umso wichtiger und bedeutsamer ist es gerade jetzt, für einen Moment den Alltag zu unterbrechen und seinen Gedanken und Gefühlen nachzugehen.

Der Ambulante Hospiz- und Palliativberatungsdienst Greiz steht mit seinem Angebot, Beratung und Begleitung zur Verfügung.

www.diakonie-greiz.de