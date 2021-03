„Wir schaffen das nur gemeinsam, der Einsamkeit zum Trotze“, singt Sarah Lesch im gleichnamigen Titelsong ihres neuen Albums. Ähnlich gelagert das Motto des Awo-Ortsvereins in Berga: Gemeinsam nicht einsam. Ein Wir-schaffen-das gerade jetzt auszusprechen, da uns alle die Pandemie mehr oder weniger gefangen hält, kann schon so manchen Zornesausbruch hervorrufen. Im Gespräch mit den Damen vom Awo-Ortsverein jedoch schwang genau das zwischen den Zeilen mit: Die Hoffnung auf bessere Zeiten und dass man aus der Situation das Beste machen müsse. Innovationen und neue Ideen müssten her, so die stellvertretende Vereinsvorsitzende Barbara Komorowski. Und das Signal des Vereins: „Ja, wir sind noch da und die Mitglieder sind nicht vergessen.“ Daher verschicke man ab und an Postkarten an die 35 Mitglieder. Mehr könne man gerade nicht tun. Wie wäre es mit Mutmach-Karten, so mein Vorschlag. Denn was sind wir Menschen, wenn wir uns in schweren Zeiten nicht beistehen und uns mit positiven Geschichten, und kleinen Gesten aufmuntern und Mut machen? Statt meckern, etwas tun. Daher riefen die Damen letztes Jahr einen Medienkurs für Senioren ins Leben, um die Corona-Kommunikation via Smartphone lehren zu lassen. Richtig so. Neues lernen kann man in jedem Alter.