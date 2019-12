Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Der Greizer Heimatkalender im Wandel der Zeit

Bei der nächsten Veranstaltung in der vom Greizer Harald Seidel organisierten Reihe „Prominente im Gespräch“ ist Volkmar Schneider zu Gast, der über das Thema „Greizer Heimatkalender im Wandel der Zeit“ sprechen will. Der Abend findet anlässlich des 25. Jubiläums des Heimatkalenders statt. Für die musikalische Umrahmung sorgt Sarah Stamboltsyan am Klavier.

Wie jedes Jahr seit 1996 erschien auch in diesem Jahr ein Greizer Heimatkalender, für den sich seit Anfang an Volkmar Schneider als Herausgeber und einer der Autoren verantwortlich zeichnet. Das Jahrbuch mit Geschichten und Anekdoten aus Greiz erfreut sich seit Beginn an einer treuen Leserschaft. Mit viel Liebe und Hingabe widmet sich Schneider seit 25 Jahren diesem Projekt und will innerhalb der Veranstaltungsreihe nun darüber berichten.

Dazu sind alle Interessierten in den Weißen Saal des Unteren Schlosses eingeladen.

Die Veranstaltung findet am Dienstag, 17. Dezember, ab 19 Uhr im Weißen Saal des Unteren Schlosses statt.